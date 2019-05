Juventus | una delegazione del Museum a Superga per omaggiare il Grande Torino FOTO

Infortunati Juventus : Dybala - Douglas Costa e Caceres - i tempi di recupero : Infortunati Juventus- La Juventus si prepara alla sfida contro il Torino con un chiaro sguardo all’infermeria. Da valutare attentamente e condizioni di Dybala, Douglas Costa, Bentancur e Caceres. La Joya difficilmente recupererà in vista della sfida di domani sera. Le condizioni dell’argentino verranno valutare con estrema calma nell’ultimo allenamento prima della decisione definitiva. Più no, […] More

Guardiola-Juventus - cosa c’è di vero? Nessuna fantasia - il retroscena! : GUARDIOLA JUVENTUS- Pep Guardiola sulla panchina bianconera? Un’ipotesi assurda, ma non da escludere totalmente. Di fatto, secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di radiomercato, l’attuale tecnico del Manchester City sarebbe la prima scelta di Agnelli in caso di addio ad Allegri. L’incontro tra il presidente e l’attuale tecnico bianconero avverrà nel corso dei prossimi giorni. […] More

Guardiola-Juventus - il sogno di Agnelli ha una chiara speranza : Guardiola-Juventus – Pep Guardiola è il nome giusto per un altro scossone, sia tecnico che emotivo. Lo spagnolo saprebbe portare nuovi stimoli, oltre a una filosofia di calcio diametralmente differente rispetto a quella degli ultimi cinque anni. Le armi per convincerlo separarsi dal Manchester City e imboccare la via per Torino non mancano alla Juventus. La palla è nelle […] More

Calcio femminile - Serie A : Juventus e Fiorentina le dominatrici del campionato e le fautrici di una svolta : La stagione del Calcio femminile italiano, per club, è terminata. Il pensiero è già ai prossimi Mondiali, che si svolgeranno dal 7 giugno al 7 luglio. La Nazionale italiana di Milena Bertolini, dopo venti anni, ha ottenuto il pass diretto, giungendo prima nel proprio girone di qualificazione e nel corso dell’ultimo biennio ha compiuto notevoli passi in avanti che sono stati evidenziati anche dai risultati in alcune amichevoli: il pareggio ...

Infortunati Juventus : Dybala - Douglas Costa e Caceres - le ultimissime : Infortunati Juventus- Dopo l’ottimo pareggio nel match di San Siro contro l’Inter, la Juventus si prepara al derby contro il Torino. Una sfida che si annuncia ricca di colpi di scena, soprattutto per quel che riguarda il Torino, rientrato ufficialmente in zona Champions League. Un derby entusiasmante, il quale, nella peggiore delle ipotesi, potrebbe cominciare […] More

Higuain-Juventus - nessun ritorno : una big spagnola piomba sul Pipita : Higuain-Juventus – Negli ultimi mesi si è parlato tanto di Higuain. Il Pipita sta vivendo la sua peggior stagione, prima al Milan ed ora al Chelsea. In tanti parlano di un suo possibile ritorno a Torino visto anche il blocco del mercato dei Blues, si è ipotizzato anche un possibile scambio con Higuain. Roma e […] More

Chiesa-Juventus - prima offerta bianconera : proposta una contropartita : Chiesa-Juventus – Nuove voci sul futuro di Federico Chiesa. La Juventus è determinata ad acquistare Federico Chiesa. Il talento viola è uno dei pallini del ds Paratici. A stagione quasi conclusa, si pensa ai colpi di mercato. Uno dei principali obiettivi della Juventus è Federico Chiesa. Il giovane della Fiorentina piace moltissimo alla dirigenza bianconera, che sta studiando il piano […] More

Inter-Juventus - Allegri : “Pari con uomini contati contro una squadra forte” : INTER JUVENTUS 1-1 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Dazn, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato del pareggio contro l’Inter. Queste le parole che partono dagli elogi a Cristiano Ronaldo che con il suo gol ha ripreso i nerazzurri ed evitato la sconfitta: “Ho Cristiano Ronaldo e sono contento. E’ importante […] L'articolo Inter-Juventus, Allegri: “Pari con uomini contati ...

Una ‘scudettata’ Juventus con un centellinato CR7 frena l’entusiasmo dell’Inter : è pari a San Siro : Il derby d’Italia tra Inter e Juventus regala emozioni: nel primo tempo meglio i nerazzurri, nel secondo parziale di gioco Cristiano Ronaldo ‘salva’ i bianconeri Una Juventus già ‘scudettata’ tiene la botta contro un Inter pronta a darsi battaglia per guadagnarsi un posto tra le prime quattro della classifica di Serie A. A San Siro, l’anticipo di campionato tra i bianconeri e gli uomini di Spalletti ...

Stasera al 'Meazza' una delle sfide Inter-Juventus meno sentite della storia recente : Questa sera alle ore 20,30 allo stadio "Giuseppe Meazza" di Milano scendono in campo Inter e Juventus in una delle edizioni del "derby d’Italia" meno sentite della storia recente. Se la Juve ha già archiviato obiettivi raggiunti e insuccessi stagionali, la compagine milanese invece non ha ancora raggiunto quel terzo posto in campionato che vorrebbe dire qualificazione alla Champions League per la prossima stagione. Questa differenza di "ansia da ...

La Juventus ricorda Andrea Fortunato : TORINO - A 24 anni dalla prematura scomparsa di Andrea Fortunato , terzino bianconero sconfitto dalla leucemia, la Juventus, attraverso il proprio sito, ha voluto ricordarlo così: 'E' difficile ...

INTER-Juventus : UNA SFIDA MONDIALE : Lo stadio sarà raggiunto da tifosi provenienti da ogni parte del mondo. Gli Inter Club per questa partita hanno sempre registrato numeri eccezionali: saranno più di 17mila i soci presenti, in linea ...

Joao Felix-Juventus - nasce il nuovo attacco : ci sarà una doppia cessione : Joao FELIX JUVENTUS- Non solo indiscrezioni, ma arrivano chiare conferme. La Juventus sarebbe pronta a mettere le mani su Joao Felix, attaccante del Benfica, classe 1999. Classe, talento allo stato puro e margini di miglioramento notevoli. Paratici avrebbe già avviato i contatti con il Benfica, ma soprattutto con Jorge Mendes, procuratore del giocatore. Un affare […] More

Juventus - Lippi : 'Per vincere la Champions League servono senso di appartenenza e fortuna' : I miei ragazzi lo fecero, infatti salirono sul tetto del mondo". Poi l'ex Ct azzurro ha parlato anche dell'attualità: "Alla Juve quest'anno è mancata la fortuna di avere i giocatori importanti nel ...