Juventus-Torino 1-1 CR7 frena il sogno granata

Juventus-Torino 1-1 - Lukic in gol ma Ronaldo non ci sta : pareggio all'84' : Allo Stadium il Torino non riesce a vince il derby - ormai gli capita dal 2015 - dopo essere stato in vantaggio per 66'. La squadra di Mazzarri passa infatti in vantaggio con un gol di Lukic al 18', e ...