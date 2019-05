Juventus | Nedved | ' Allegri ha un contratto | resta Ci sarà incontro con Agnelli'

Panchina Juventus - le parole di Nedved sul futuro di Allegri : “Allegri sarà ancora l’allenatore? Certo, come da contratto, deve continuare. Tutta la settimana scorsa ero via, sono tornato e ho potuto seguire la squadra, ho visto Allegri molto sereno, ho visto il presidente che è passato quasi ogni giorno, perciò tutto a posto, ci sarà l’incontro quando sarà il momento“. Così, ai microfoni di Sky Sport, il vicepresidente della Juve, Pavel Nedved, sul futuro del tecnico ...

Juventus – Nedved sorprende tutti prima del Derby della Mole : “futuro di Allegri? Ecco cosa dico” : Nedved ed il futuro di Allegri alla Juventus: le parole del vice presidente bianconero a pochi minuti dal fischio d’inizio del Derby della Mole “Ha un contratto, perciò deve continuare“. Il vice presidente della Juventus, Pavel Nedved, assicura che Massimiliano Allegri sarà il tecnico dei bianconeri per la prossima stagione. “Ho potuto seguire la squadra per tutta la settimana, ho visto Allegri molto sereno, ho ...

Chiesa-Juventus - arriva l’ok di Nedved : pronto l’assalto al talento viola : CHIESA JUVENTUS – Chiesa alla Juve non è più solo una suggestione di mercato. I bianconeri credono che Federico Chiesa possa essere il giocatore giusto per poter ringiovanire la rosa rimanendo competitivi su tutti i fronti. Fabio Paratici ha intenzione di portare a Torino anche l’attaccante viola Chiesa. Il figlio dell’ex attaccante di Parma e Fiorentina […] More

Juventus - Paratici : 'Abbiamo segnato un'epoca. Dybala rimane'. Nedved : 'Siamo unici' : "Pensare a otto scudetti consecutivi è da folli". Ma la Juve ce l'ha fatta, anche grazie al prezioso lavoro di Fabio Paratici , direttore sportivo bianconero dal 2010. "Non era semplice raggiungere ...

Juventus-Ajax - Nedved non ha dubbi : “ciò che abbiamo fatto all’andata non basterà per passare il turno” : Il vice presidente della Juventus ha parlato prima del calcio di inizio del match con l’Ajax, soffermandosi su vari temi Il momento è arrivato, la Juventus si gioca il passaggio in semifinale di Champions League davanti ai propri tifosi, sfidando all’Allianz Stadium l’Ajax dopo l’1-1 dell’andata. Lapresse Un match delicato, che il vice presidente bianconero Nedved ha presentato così ai microfoni di Sky Sport: ...

Nedved avrebbe incontrato Dybala dicendogli che la Juventus non vuole venderlo : Arrivano importanti indiscrezioni in merito all'eventuale permanenza di Paulo Dybala alla Juventus per la prossima stagione. Il giornale "Il Corriere di Torino" ha diffuso un rumor secondo cui l'attaccante argentino avrebbe chiesto un incontro con la dirigenza juventina per fare chiarezza sul suo futuro. Negli ultimi giorni sarebbe stato il vicepresidente Pavel Nedved a parlare con il centravanti sudamericano delle presunte voci di mercato che ...

Mercato Juventus - Nedved ha incontrato Dybala : nuovo retroscena! : Mercato Juventus- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di Mercato e come riportato dall’odierna edizione del “Corriere di Torino“, Pavel Nedved avrebbe incontrato Dybala per comunicargli un messaggio fondamentale in vista della prossima stagione. Messaggio di stima e fiducia. Il vicepresidente bianconero ha colto l’occasione per evidenziare e rimarcare la totale fiducia della società bianconera […] ...

Juventus - Nedved : "Cristiano Ronaldo avrebbe voluto giocare già contro il Milan" : Il vicepresidente bianconero Pavel Nedved ha parlato prima di Juventus -Milan, oltre alla partita focus anche sul recupero di Cristiano Ronaldo : "Sta facendo di tutto in vista dell'Ajax in Champions ...

Juventus - Nedved : 'Ronaldo? Ottimismo per l'Ajax. Champions sua competizione' : ... "Se sentiamo il profumo del titolo? Mancano ancora dei punti - ha commentato con il sorriso Pavel Nedved ai microfoni di Sky Sport - la gara di oggi è molto importante. Fra noi e il Milan c'è una ...

Juventus - Marotta risponde a Nedved e chiarisce : 'È falsa la storia che non volevo CR7' : Qualche mese fa la Juventus ha deciso di concludere il suo rapporto con Beppe Marotta. I bianconeri hanno deciso di non rinnovare il contratto dell'ormai ex dirigente juventino e di dare maggiori poteri a Fabio Paratici. Il direttore sportivo questa estate è stato il grande artefice del colpo Cristiano Ronaldo e da qualche mese è lui a occuparsi del marcato della Vecchia signora. Beppe Marotta, però, dopo il divorzio dalla Juve non è stato a ...

Manolas-Juventus - obiettivo concreto : pronto il piano di Paratici e Nedved : MANOLAS JUVENTUS – Manolas alla Juventus è una delle voci di mercato più vive delle ultime ore. Il difensore della Roma potrebbe lasciare la capitale e Fabio Paratici lo avrebbe inserito nella lista della spesa per la prossima stagione. Insieme al greco la Juventus seguirebbe altri profili per la difesa. Varane del Real Madrid e […] More

Coutinho-Juventus - il Barça lo vende : Nedved e Paratici ci provano : Coutinho-Juventus – Philippe Coutinho, attaccante del Barcellona, potrebbe lasciare i catalani al termine di questa stagione, i bianconeri rimangono alla finestra. Secondo le indiscrezioni che filtrano dalla stampa spagnola, in particolare da Fichajes.net, pare che il calciatore brasiliano potrebbe partire se la società blaugrana dovesse ricevere un’offerta importante, da almeno 100 milioni di euro. A oggi, bisogna dire, la Juventus non ha ...

Varane-Juventus - Paratici e Nedved provano il grande colpo : i dettagli : Varane-Juventus – Varane alla Juventus è l’ultima suggestione di calciomercato che circola da qualche giorno attorno al mondo Juve. Nuovo nome in casa Juve, ennesimo nome dal Real Madrid dopo i vari Marcelo, Isco, Modric e Bale (smentito dalla società) Il difensore del Real Madrid sarebbe tutt’ora uno dei punti fermi della squadra di Zinedine […] More

SORTEGGIO QUARTI CHAMPIONS LEAGUE : Juventus-AJAX/ Tabellone e date : Nedved - 'è tosta' : CHAMPIONS LEAGUE, SORTEGGIO dei QUARTI di finale: Juventus contro Ajax. date e Tabellone: le reazioni a caldo di Pavel Nedved.