Juventus | Bonucci confessa | ' Passaggio al Milan? Non ero lucido'

Bonucci-Juventus - tutta la verità : "Allegri? Ecco perchè ho detto addio" : BONUCCI JUVENTUS- Intervistato ai microfoni di Raffaella Carrà per la trasmissione "A raccontare comincia tu", Leonardo Bonucci ha sottolineato il suo punto di vista sul suo addio alla Juventus nel corso della passata stagione. Un addio meditato, poi culminato con il passaggio in rossonero. Un anno a Milano decisamente deludente a livello sportivo, ma come […]

Juventus - Bonucci racconta il passaggio al Milan : "Non ero lucido" : ... devi sapere quali sono i tuoi doveri e quando diventi un personaggio pubblico devi sapere stare al mondo" ha aggiunto Bonucci prima di parlare della malattia che ha colpito suo figlio: "Aveva due ...

Juventus - giovedì 2 maggio su Rai 3 Raffaella Carrà intervisterà Leonardo Bonucci : giovedì 2 maggio per i tifosi della Juventus ci sarà un'importante appuntamento. Infatti, tutti gli innamorati della Vecchia Signora avranno la possibilità di conoscere un po' più nel profondo uno dei loro idoli: Leonardo Bonucci. Il numero 19 juventino sarà il protagonista di "A raccontare comincia Tu", il programma di grande successo di Raffaella Carrà. Nel corso della puntata si vedrà un Bonucci mai visto che si racconterà alla presentatrice ...

Juventus - per Cristiano Ronaldo e Bonucci 'vincere è l'unica cosa che conta' : Questa mattina la Juventus ha continuato la sua marcia di avvicinamento alla gara contro l'Inter. Massimiliano Allegri per questo importante match potrebbe ritrovare Giorgio Chiellini che ormai lavora con i compagni. Il tecnico livornese, infatti, nonostante i suoi ragazzi abbiano già vinto lo scudetto vuole comunque continuare a vincere. L'allenatore della Juve però farà alcuni esperimenti che potrebbero essere utili anche nell'ottica della ...

Juventus campione d’Italia – Bonucci non nasconde le sue emozioni : “sono commosso” : Leonardo Bonucci mostra tutta la sua gioia per la vittoria dell’ottavo scudetto consecutivo della Juventus: le parole del difensore bianconero dopo il trionfo sulla Fiorentina allo Stadium La Juventus ha conquistato oggi il suo ottavo scudetto consecutivo: grazie alla vittoria sulla Fiorentina allo Stadium, i bianconeri possono festeggiare la vittoria del campionato italiano di Serie A. Una fortissima emozione per Bonucci, che ha ...

Juventus - Chiellini : 'Straordinari. Champions? Delusione cocente'. Bonucci : 'Commosso' : Otto di fila. La Juventus festeggia: la vittoria contro la Fiorentina vale l'ennesimo Scudetto consecutivo. Chi è stato presente in ogni successo bianconero è stato Giorgio Chiellini , che ha ...

Juventus ko in Champions League - Bonucci rompe il silenzio : “abbiamo diritto a sbagliare - ma anche il dovere di non mollare mai” : Leonardo Bonucci torna a parlare dopo l’eliminazione della Juventus ai quarti di finale di Champions League: il messaggio del difensore sui social Smaltita l’amarezza per l’eliminazione per mano dell’Ajax ai quarti di finale di Champions League, Leonardo Bonucci rompe il silenzio e torna a parlare sui social. Il difensore della Juventus a distanza di più di 24 ore dalla debacle bianconera, ha scritto su Instagram: ...

Il figlio di Buffon come quello di Bonucci - Leopoldo Mattia ‘tradisce’ la Juventus e tifa Inter [FOTO] : Leopoldo Mattia Buffon beccato a giocare con un pallone dai colori nerazzurri, il piccolo figlio dell’ex portiere della Juventus ‘tradisce’ l’ex squadra del papà Leopoldo Mattia Buffon non tifa Juventus o PSG. Il piccolo figlio di Gigi, nato dall’amore tra il portiere ed Ilaria D’Amico, è stato beccato dai paparazzi di ‘Oggi’ mentre gioca all’aria aperta con un pallone dell’Inter. ...

Juventus - senti Bonucci : "Direi di sì - sono stato frainteso" : Juventus Bonucci- Intervistato ai microfoni di "Le Iene", Leonardo Bonucci ha colto l'occasione per sottolineare il suo punto di vista sugli episodi di razzismo con Kean protagonista. Il difensore bianconero si è scusato, specificando il fatto di esser stato totalmente frainteso. Bonucci ha risposto anche a Balotelli, il quale lo aveva "attaccato" dopo le sue […]

Juventus : secondo Don Balon il Real Madrid potrebbe fare un'offerta per Bonucci : Il mercato è pronto ad entrare nel vivo, considerato che oramai mancano meno di tre mesi all'inizio ufficiale della sessione estiva e che i top club iniziano a programmare la prossima stagione. Ci sono diverse squadre che potrebbero attuare una sorta di rivoluzione tecnica, e fra queste Juventus e Real Madrid. I due club potrebbero affrontare degli intrecci di mercato, con il Real Madrid che sarebbe interessato a più di un giocatore della ...

Pagelle Juventus-Milan 0-1 - 1° tempo : errore Bonucci - male Alex Sandro : Pagelle JUVENTUS MILAN- Finisce 1-0 in favore dei rossoneri il primo tempo della sfida tra Juventus e Milan. Bianconeri leggermente disordinati. Brutte notizie per Allegri: piccola distorsione alla caviglia per Emre Can. Le condizioni del tedesco verranno valutate nel corso delle prossime ore. Pagelle Juventus Milan 1° tempo SZCZESNY 6: mai impegnato, si limita ad […]

Juventus-Milan 0-1 - Gol Piatek : errore di Bonucci -VIDEO- : JUVENTUS MILAN GOL Piatek- Serata di big match all'Allianz Stadiium di Torino dove la capolista Juventus ospita il Milan nell'anticipo della trentunesima giornata di Serie A. I bianconeri, saldamente in testa alla classifica con 18 punti di vantaggio sul Napoli, vedono ormai lo Scudetto e potrebbero essere distratti dall'andata dei quarti di Champions League contro l'Ajax in programma mercoledì prossimo. ll […]

ML - Jacopo Gerna - GdS - : 'Non vedo una Juventus disconnessa. Bonucci strumentalizzato' : Per saperne di più sulle ultime dalla Continassa, la redazione di MilanLive.it ha intervistato Jacopo Gerna , giornalista della 'Gazzetta dello Sport' molto vicino all'ambiente bianconero. Juventus-...

Juventus - Allegri : 'CR7 sta meglio'/ 'Chiellini out con il Milan. Su Bonucci-Kean...' : Juventus-Milan, tra Serie A e Champions League: Massimiliano Allegri a 360° alla vigilia del big match dell'Allianz Stadium.