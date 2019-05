Juve | se rimane Allegri tre big dovrebbero lasciare Torino | tra questi Dybala

Juventus - Allegri : 'Si dice sempre che vado via - poi resto. Ho deciso di rimanere per iI sesto anno' : TORINO - Il faccia a faccia Agnelli - Allegri per il futuro non c'è ancora stato, ma le parole di Max alla vigilia del derby contro il Toro tradiscono una certa tranquillità che dovrebbe sfociare nel ...

Juve - Guardiola rimane un sogno - : Massimiliano Allegri dovrebbero proseguire insieme. E' la soluzione più probabile dopo essere andati a un passo dalla rottura nei giorni che sono seguiti alla sconfitta di Madrid. Tuttavia, i vertici ...

Juventus - Pogba rimane l’obiettivo di Paratici : lo United fa muro : Juventus Pogba – Il sogno dei tifosi bianconeri non è sfumato e, a confermare le voci, ci pensano alcuni rumors provenienti dalla Spagna. Secondo quanto riportano gli spagnoli di “As”, infatti, c’è proprio la Signora sulla strada che vorrebbe il centrocampista francese al Real Madrid. Pogba ha ammesso che gli piacerebbe giocare agli ordini di Zidane […] L'articolo Juventus, Pogba rimane l’obiettivo di ...

Juventus - Paratici : 'Abbiamo segnato un'epoca. Dybala rimane'. Nedved : 'Siamo unici' : "Pensare a otto scudetti consecutivi è da folli". Ma la Juve ce l'ha fatta, anche grazie al prezioso lavoro di Fabio Paratici , direttore sportivo bianconero dal 2010. "Non era semplice raggiungere ...

Non solo Juve e Napoli. L'Europa ci ha respinto. E ora rimane Mr Sarri : Il nostro calcio è questo: fuori dalL'Europa le prime due forze della serie A e zero Italia al gran ballo delle semifinali nell'anno di CR7 e Ancelotti, due che con le Coppe continentali hanno sempre avuto un feeling particolare. Così a salvare l'onore italico resta Maurizio Sarri, un tecnico che nella passata stagione alla guida del Napoli sacrificò L'Europa League in nome di una rincorsa scudetto che si esaurì a poche giornate dalla fine. "Se ...

Juventus - ESCLUSIVO Zoff : "Ajax sublime - ma Allegri rimane un grandissimo allenatore" : In ESCLUSIVA abbiamo intervistato il Campione del Mondo 1982 Dino Zoff , ex leggenda e portiere bianconero che ha fatto il punto sul club di Andrea Agnelli. Ecco quanto detto da Dino Zoff: L'ex Dino ...

Allegri : «Voglio rimanere alla Juventus. L'Ajax merita di passare il turno» : Al termine della sfida, Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Sky Sport : " I nostri avversari hanno meritato il passaggio del turno. Dovevamo avere più pazienza ". Poi annuncia: "Voglio ...

Juventus - il futuro di Wesley rimane ancora un mistero : non può essere tesserato : La dirigenza della Continassa non smette mai di lavorare per rendere la rosa variegata e performante. Molti giovani talenti farebbero carte false pur di indossare la maglia bianconera e tra questi c'è anche Wesley, il quale ha comunicato, come fanno la maggior parte dei millennial su Instagram, che presto sarà un giocatore della Juventus. Il diciannovenne, nato nello stato di Bahia, ha superato le visite mediche, ma non è detto che la prossima ...

Claudio Lippi : 'Finché si può stare alla Juve - uno deve rimanerci' : Incombono inesorabilmente i quarti di Champions League e i riflettori sono puniti anche su Ajax - Juventus, con gli addetti ai lavori che non lesinano pronostici e consigli. Tra coloro che hanno parlato del quarto d'andata e di altri temi riguardanti il club di Agnelli c'è anche Marcello Lippi e l'ha fatto nell'intervista rilasciata a ''Radio anch'io Sport''. Analogie tra la Juve del '97 e quella odierna L'ex allenatore può considerarsi un ...

Convocati Juventus - attacco decimato : un altro “big” rimane a casa [FOTO] : La Juventus scenderà domani in campo a Cagliari con l’attacco praticamente decimato. Oltre a Ronaldo, Dybala e Douglas Costa, infatti, Allegri ha lasciato a casa anche Mandzukic, febbricitante e in dubbio fino a qualche ora fa. Solo Kean e Bernardeschi, dunque, nel reparto avanzato, oltre al giovane Mavididi. Ecco l’elenco completo dei Convocati. #CagliariJuve: i Convocati per la sfida di martedì sera ...

