John McEnroe – L’impero della perfezione | trama | cast e curiosità del film

(Di venerdì 3 maggio 2019)del– L’Imperoè undi genere documentario, diretto da Julien Faraut. Distribuito da Wanted Cinema, uscirà nelle sale cinematografiche il 06 maggio 2019, e ha una durata di 95 minuti.Il tennista è all’apicesua carriera come campione del mondo. Le immagini mostrano il suo impegno per la, ma anche le frustrazioni di un uomo fondamentalmente solo e il dolore per la più grande sconfittasua carriera al Roland Garros nel 1984.– L’impero– L’Impero, ildocumentario diretto da Julien Faraut, vede protagonista il grande campione di tennis, ex ragazzo prodigio e successivamente anche noto alle cronache, non solo per il talento ...

pasesp79 : ''John McEnroe - L'impero della perfezione'', clip esclusiva del docu film su di lui al cinema dal 6 maggio - Video… - Gazzetta_it : VIDEO 'Arbitro, chi c***o sei?', classe e nervosismo: McEnroe era unico, a maggio nei cinema italiani un docu film… - samaDaniela : RT @GQitalia: Una camera fissa solo su John McEnroe che cattura gesti tecnici, emozioni e l'essenza del tennista più teatrale della storia… -