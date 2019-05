Italia fuori dai giochi Cittadini sfiduciati sulla politica estera

Elezioni europee - il voto negato agli Italiani che vivono fuori dall'Ue : Elezioni europee 2019, la guida al voto: tutto quello che c'è da sapere 29 aprile 2019 C'è chi vota nelle ambasciate o nei consolati e chi può farlo collegandosi a un sito internet per votare ...

Europee - il voto negato agli Italiani che vivono fuori dall'Ue" : Gli estoni, invece, potranno farlo in qualunque parte del mondo si trovino: basterà, infatti, collegarsi al sito internet apposito e votare comodamente online. Ecco come funziona nel resto dell'Ue.

AlItalia - attesa la decisione sulla proroga dell'offerta. Di Maio : 'manca un socio Al 15%'. E Atlantia si chiama fuori : Manca ancora il nome del socio forte per la nuova Alitalia. Ora si attende un nuovo rinvio della scadenza per la presentazione delle offerte quasi certamente per dopo le europee

Musica in TV : inizia a delinearsi il panorama dei grandi appuntamenti dell’estate 2019. Si comincia con Radio Italia Live - Summer Festival fuori da Canale 5 : Archiviato l’annuale Concerto del Primo Maggio di Piazza San Giovanni in Laterano, che ha visto sul suo palco artisti come Noel Gallagher, i Negrita, Ghali, i Subsonica, Daniele Silvestri, Manuel Agnelli, Carl Brave, il vincitore dell’ultima edizione di X-Factor Anastasio, Achille Lauro, Motta, Gazzelle, gli Ex-Otago, Gazzelle e molti altri, iniziano ad arrivare i primi singoli estivi e con essi conferme e indiscrezioni relative alle tante ...

Atp Estoril - Cuevas maledizione degli Italiani - fa fuori anche Baldi : All'Estoril Pablo Cuevas sta diventando una sorta di maledizione per i giocatori italiani . E pensare che tutto era iniziato con una sconfitta dell'urugagliano. Il numero 67 del mondo, difatti, aveva perso nell'ultimo turno di qualificazioni contro Salvatore Caruso. Ammesso in tabellone come lucky loser, Cuevas ha prima ritrovato - e stavolta battuto - lo stesso Caruso e poi ...

Italia fuori contenzioso discariche Ue : ANSA, - ROMA, 2 MAG - Sono state bonificate altre sette discariche abusive; in questo modo l'Italia risparmierà tre milioni all'anno di sanzioni Ue, e per le discariche in questione uscirà dal ...

Primo maggio - gita "fuori porta" per un Italiano su quattro : Una "gita fuori porta". E' stata la scelta di un italiano su 4 per festeggiare la giornata del Primo maggio 2019. Anche organizzando il classico picnic nel verde nel rispetto della tradizione al mare, ...

1° Maggio - Festa del Lavoro : gita fuori porta per un Italiano su 4 : Più di un italiano su quattro (25%) ha scelto di fare una gita fuori porta, anche con il classico picnic nel verde nel rispetto della tradizione al mare, in montagna, in campagna o comunque nel verde, fuori e dentro le città, nonostante il tempo incerto. E’ quanto emerge dall’analisi Coldiretti/Ixè sul modo più popolare per vivere la storica ricorrenza della Festa del Lavoro che vede quest’anno la novità delle iniziative proposte durante la ...

Italia fuori dalla recessione : il Pil cresce dello 0 - 2% (+0 - 1% sull’anno) grazie alla domanda estera : Il dato arriva dopo la conferma da parte di Standard and Poor's del rating sui nostri titoli di Stato a BBB con outlook negativo. Resta ampio il divario con l’Eurozona, che nel primo trimestre è cresciuta dello 0,4% rispetto al trimestre precedente e dell’1,2% su base annua- Il Pil Italiano è ancora del 5% inferiore ai livelli precrisi, nonostante il moderato rimbalzo dei primi tre mesi del 2019...