Italia dei Diritti presenta i propri candidati per le prossime amministrative

AlItalia - il risiko dei pretendenti con Air France alla finestra per bloccare Lufthansa : La settimana feriale volge al termine, ma il dibattito politico non va in ferie anche e soprattutto per ciò che riguarda il futuro di Alitalia . L'attendismo esasperato non ha giovato e le strategie ...

Speedway delle Nazioni - in Germania il primo dei due round di qualificazione : Italia chiamata all’impresa : Si svolgerà in Germania il Race Off 1, primo dei due round di qualificazione all’attesissimo Speedway delle Nazioni I piloti della Maglia Azzurra Speedway sono pronti a scendere in pista per il Race Off 1, il primo dei due round di qualificazione allo Speedway delle Nazioni. Appuntamento domani sera a Landshut, in Germania, dove si sfideranno sette squadre nazionali. L’Italia è chiamata al difficile compito di conquistare una delle ...

Migranti - il 59% degli Italiani è favorevole alla chiusura dei porti : Il 41% , però, giudica tale politica inaccettabile. Le differenze rispecchiano, inevitabilmente, le intenzioni di voto: infatti, nel rapporto si legge che l'85% degli elettori dei partiti di ...

Giro d’Italia 2019 - le dichiarazioni dei big. Nibali : “Condizione in crescita”. Dumoulin : “Mi aspetto battaglia”. Roglic e Yates evasivi : Sabato 11 maggio scatterà il Giro d’Italia 2019, la 102^ edizione della Corsa Rosa incomincerà con una cronometro individuale da Bologna e si concluderà domenica 2 giugno con un’altra prova contro il tempo a Verona. Sono previste 21 tappe che determineranno il vincitore del Trofeo Senza Fine, la battaglia per la maglia rosa si preannuncia particolarmente accesa perché tanti big del ciclismo internazionale hanno deciso di presentarsi ...

Nel I trimestre 2019 frenano le richieste di valutazione e rivalutazione dei crediti presentate dalle imprese Italiane : -3 - 11%. : La performance negativa del comparto potrebbe essere riconducibile anche all'incertezza che regna sulle prospettive dell'economia nel suo complesso, spiegando l'approccio cauto da parte delle imprese,...

Un nome Italiano per il Royal Baby di Harry e Meghan : è l’ultima scommessa dei bookmakers : Lady Diana avrebbe amato quel nome per una figlia femmina The post Un nome italiano per il Royal Baby di Harry e Meghan: è l’ultima scommessa dei bookmakers appeared first on News Mtv Italia.

Medagliere Tokyo 2020 - la classifica in base ai podi dei Mondiali. Italia nona con 33 medaglie : Mancano ancora due anni, ma le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono già nella mente di tutti gli sportivi e di tutti gli appassionati. Come sarebbe il medagliere olimpico tenendo conto dei risultati dei Mondiali dei vari sport? Ne abbiamo stilato una prima proiezione, tenendo conto di tutte le rassegne iridate che si sono tenute dall’inizio del 2017 a oggi (attenzione: alcuni sport hanno disputato l’ultima rassegna iridata nel vecchio ciclo ...

Classifiche e risultati Qualificazioni Europei 2020 : il calendario e tutte le partite dei gironi. Doppia vittoria dell’Italia : Le Qualificazioni agli Europei 2020 di calcio si disputeranno dal 21 marzo 2019 al 31 marzo 2020. Le 55 Nazionali partecipanti sono state suddivise in dieci gironi: le prime due classificate di ogni gruppo staccheranno il pass per la rassegna continentale. Gli altri 4 posti a disposizione per l’evento, che per la prima volta sarà itinerante, verranno assegnati tramite gli spareggi della Nations League. Di seguito il calendario completo, il ...

Musica in TV : inizia a delinearsi il panorama dei grandi appuntamenti dell’estate 2019. Si comincia con Radio Italia Live - Summer Festival fuori da Canale 5 : Archiviato l’annuale Concerto del Primo Maggio di Piazza San Giovanni in Laterano, che ha visto sul suo palco artisti come Noel Gallagher, i Negrita, Ghali, i Subsonica, Daniele Silvestri, Manuel Agnelli, Carl Brave, il vincitore dell’ultima edizione di X-Factor Anastasio, Achille Lauro, Motta, Gazzelle, gli Ex-Otago, Gazzelle e molti altri, iniziano ad arrivare i primi singoli estivi e con essi conferme e indiscrezioni relative alle tante ...

Giro d’Italia 2019 - la Bardiani dei giovani Italiani. Obiettivi ed ambizioni per onorare la Corsa Rosa : Una delle primissime formazioni annunciate per il Giro d’Italia 2019 è stata la Bardiani-CSF, l’eterno vivaio del ciclismo italiano. Gli otto corridori selezionati sono Enrico Barbin, Giovanni Carboni, Luca Covili, Mirco Maestri, Umberto Orsini, Lorenzo Rota, Manuel Senni e Paolo Simion. Le riserve pronte a subentrare in caso di forfait, invece sono: Vincenzo Albanese, Daniel Savini e Alessandro Tonelli. I ragazzi saranno diretti da ...

Spotify - ecco la Top Ten dei brani più ascoltati in Italia : Ogni settimana, la piattaforma di streaming musicale, Spotify aggiorna le sue charts, le classifiche dei brani più ascoltati in ogni paese. ecco la lista della Top Ten in Italia, aggiornata al, 25 ...

Giro d’Italia 2019 – Cresce l’attesa per la nuova edizione della corsa : le schede dei principali sfidanti per la vittoria : A un mese dalla tappa finale di Verona, il Trofeo Senza Fine, assegnato al vincitore del Giro, è da oggi esposto al Palazzo della Gran Guardia a Verona, di fronte all’Arena. I principali contendenti alla vittoria finale raccontano le loro aspettative a poco più di una settimana dal via Mancano solo nove giorni alla Grande Partenza del Giro d’Italia edizione numero 102, organizzato da RCS Sport/La Gazzetta dello Sport, che ...

A Trento il raduno dei sindacati giornalisti di tutto il mondo. Giulietti - Fnsi - : Italia traino europeo della libertà di stampa : ... ci sono governi che considerano normale chiudere le voci delle differenze e delle diversità e ferire a morte i diritti di cronaca, per impedire i cittadini ad essere correttamente informati su ...

Hockey ghiaccio - domani per l’Italia ultima amichevole prima dei Mondiali contro la Francia : Si chiude la fase preparatoria ai Mondiali Top Division per l’Italia di Hockey sul ghiaccio: prima della partenza per la Slovacchia gli azzurri affronteranno domani alle ore 19.30 l’ultima amichevole. A sfidare la selezione nostrana sarà la Francia: per i nostri ragazzi si tratta della quinta amichevole prima della rassegna iridata, dopo due vittorie (con Inghilterra e Slovenia) ed altrettante sconfitte (con Ungheria e ...