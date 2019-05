Io per lei | cuori di biscotto per aiutare la ricerca sulle malattie rare

Firenze - è morta Gemma. per lei si era mobilitato il web : “Adesso è il momento del silenzio” : Non ce l'ha fatta Gemma Benelli, stroncata da una forma aggressiva di carcinoma mammario contro cui lottava da tempo. Per lei si era mobilitato il web: il fratello aveva lanciato una raccolta fondi per permetterle di volare in Texas e sottoporsi ad una terapia sperimentale. Ci è riuscita ma, rientrata in Italia, una polmonite le è stata fatale.Continua a leggere

Omicidio suicidio a Ragusa - il papà di Alice : “Simone era ossessivo - per lei non era amore” : Claudio Bredice, papà di Alice, la 33enne uccisa dal marito suicida a Ragusa, ha raccontato che la figlia aveva intenzione di lasciare il poliziotto: "Lui era diventato ossessionato, la seguiva ovunque e non poteva mai allontanarsi da sola. Erano sempre insieme. Una volta mi disse che questo per lei non era amore".Continua a leggere

Fondi regionali per i precari - monito della Cisl ai sindaci iblei : monito del segretario della Cisl Passanisi ai sindaci iblei sull'utilizzo del contributo una tantum della Regione ai Comuni per la stabilizzazione

Emiko sempre più pericolosa in Arrow 7 nonostante il ritorno di Colton Haynes : sarà lei la vera protagonista del finale? : Colton Hayner torna a vestire i panni di Roy Harper e questa volta lo fa nel presente di Arrow 7 e questo complica le cose per la stessa squadra. GLi equilibri sono davvero molto instabili da quando c'è Emiko in città perché chi segue la serie sa bene che Oliver non riesce mai a reggere il peso della "famiglia" quando si trova dall'altra parte della barricata. Anche nell'episodio numero 20 andato in onda ieri sera ad un passo dal finale di ...

Lei si mette in posa per il selfie sulla spiaggia - ma da dietro spunta la “minaccia” in bicicletta : ecco come va a finire : Una signora si mette in posa per un videoselfie, sul lungomare di Ipanema, a Rio de Janeiro, in Brasile. La via è solitamente molto frequentata da persone in bicicletta, così lei non dà peso all’uomo che le arriva alle spalle. E che la sorprende. L'articolo Lei si mette in posa per il selfie sulla spiaggia, ma da dietro spunta la “minaccia” in bicicletta: ecco come va a finire proviene da Il Fatto Quotidiano.

Liverpool - Klopp le tenta tutte per vincere la Premier : “se il Leicester perde con il City - non pago l’affitto a Rodgers” : Il manager dei ‘Reds’ vive in affitto in un’abitazione di proprietà dell’allenatore del Leicester, che dovrà affrontare il City nella prossima giornata di Premier Jurgen Klopp ha un’idea per spingere il Leicester a fermare il Manchester City, diretto rivale del Liverpool per la vittoria della Premier League. Le due squadre sono divise da un punto in classifica a favore degli uomini di Guardiola, che dovranno ...

Accordi&Disaccordi - Scanzi e Sommi a Boldrini : “C’è un regalo per lei”. Parte ‘Bella Ciao’ e la deputata canta in studio : “Le abbiamo fatto un regalo”. Con queste parole Luca Sommi e Andrea Scanzi ad Accordi&Disaccordi, sul Nove, introducono la sorpresa che hanno preparato per la deputata di Liberi e Uguali, Laura Boldrini. “Ci sono due musicisti che suoneranno ‘Bella Ciao’, lei ha il microfono aperto e vogliamo sentire se conosce la canzone”. Boldrini ha accettato la sfida e ha cantato il brano simbolo della ...

Myss Keta risponde ai tweet cattivi su di lei : 'Sarò la tua fantasia erotica per tutta la vita' : Myss Keta, ospite del Lovers Film Festival di Torino, è sicuramente uno dei personaggi più interessanti emersi nella scena musicale italiana dell'ultimo periodo. Il 29 marzo è uscito il suo nuovo ...

Il Segreto Anticipazioni 26 aprile 2019 : Isaac vuole correre da Elsa per fare l'amore con lei : Antolina ha paura che Isaac la tradisca e che corra a fare l'amore con Elsa. In realtà il Guerrero vuole davvero cadere tra le braccia della Laguna.

Halsey ti avverte di non fare arrampicate mentre sei nudo - postando una foto in cui sentirai male per lei : Ahi! The post Halsey ti avverte di non fare arrampicate mentre sei nudo, postando una foto in cui sentirai male per lei appeared first on News Mtv Italia.

Marito e moglie travolti in auto da torrente in piena nel Pisano : lui si salva - lei è dispersa : Il maltempo colpisce ancora dopo lo skipper annegato ieri in Sardegna. Un'auto con due persone a bordo è stata travolta da un torrente in piena a Castelnuovo Val di Cecina (Pisa)....

Kodi 18.2 “Leia” è disponibile al download - intanto iniziano i lavori per la versione 19 : Gli utenti del media player open source Kodi possono scaricare la versione 18.2 che porta principalmente varie correzioni di bug e l'aggiunta di "Codec Factory" che permette agli utenti esperti di configurare i dettagli del decoder. L'esperienza musicale offerta da Kodi è stata ottimizzata nella velocità di accesso al database e nelle funzionalità di importazione, inoltre il PVR ha ottenuto il fix di un paio di bug fastidiosi e vari ...

Usa l'immagine di Greta Thunberg per raccogliere fondi - lei lo sconfessa : Greta Thunberg ha sconfessato un pr svedese che aveva usato la sua immagine per fare pubblicità a una società di consulenza. La giovane attivista ha ottenuto il ritiro dell'immagine e le scuse del pr. Come riportato da il Daily Mail, al centro della vicenda c'è il consulente di pubbliche relazioni Ingmar Rentzhog. Quest'ultimo, nell'ottobre del 2018, quando Greta era appena diventata famosa per gli scioperi davanti al ...

