Internet ha fatto perdere la proverbiale pazienza persino agli inglesi

(Di venerdì 3 maggio 2019) Londra, persone in coda davanti al London Eye (Foto: John Keeble/Getty Images) Uno degli stereotipi più diffusi sulle personeè sicuramente quello di essere pazienti e saper rispettare una fila. Questo mito potrebbe essere sfatato grazie al risultato di una ricerca che mostra comeabbia reso i sudditi di sua maestà impazienti.Più della metà degliinterpellati per la ricerca ammette di avere un atteggiamento del tipo “lo voglio ora” e diregolarmente ladurante un caricamento troppo lento di una pagina web o di una puntata della propria serie tv preferita.La ricerca commissionata dalla compagnia di crociere Royal Caribbean e riportata dall’Indipendent, rivela come le nuove tecnologie abbiano aumentato il bisogno di velocità nelle abitudini britanniche.Le consegne effettuate il giorno stesso o quello dopo l’acquisto proposte da Amazon e ...

