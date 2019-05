Internazionali 2019 da record Binaghi | «+11% rispetto allo scorso anno»

Internazionali d’Italia - incasso già record per il 2019 : Incassi Internazionali Italia 2019 – «I dati dell’ultim’ora della biglietteria ci dicono che siamo già al +11% rispetto allo scorso anno, abbiamo raggiunto in queste ore l’incasso totale della prevendita finale dello scorso anno e mancano ancora 8 giorni, che in media valgono 100 mila euro al giorno». Lo rende noto il presidente della Federtennis, […] L'articolo Internazionali d’Italia, incasso già record per ...

Tennis - Internazionali d’Italia 2019 : assegnate le wild card per Roma - spazio a Berrettini e Sonego. Ci sono Errani e V. Williams : sono state assegnate le wild card per gli Internazionali d’Italia 2019 che si disputeranno al Foro Italico di Roma dal 12 al 19 maggio. Al Masters 1000 maschile accedono direttamente Matteo Berrettini reduce dal trionfo di Budapest e Lorenzo Sonego che sta esprimendo un ottimo livello di gioco, pass diretto anche per il veterano Andreas Seppi ma se l’altoatesino accederà di diritto al main-draw allora la sua carta verrà messa in ...

Internazionali di Tennis 2019 Roma : programma e partecipanti - il calendario : Internazionali di Tennis 2019 Roma: programma e partecipanti, il calendario Dal 12 al 19 maggio a Roma si disputeranno gli Internazionali d’Italia 2019, il torneo di Tennis più importante che si svolge nel nostro paese. Tra l’altro, insieme a Roland Garros e Torneo di Monaco, fa parte del cosiddetto Slam Rosso (il circuito è quello dell’ATP World Tour Masters 1000 che racchiude i 9 tornei più prestigiosi dopo i 4 del Grande Slam). ...

Internazionali d’Italia 2019 : Maria Sharapova salterà anche il torneo a Roma. Il problema alla spalla persiste : Niente da fare per Maria Sharapova. La russa, dopo aver dato forfait ai tornei di Indian Wells e di Stoccarda, non sarà al via neanche degli Internazionali d’Italia 2019 di tennis. La campionessa siberiana, impostasi in tre occasioni al Foro Italico nel 2011, 2012 e 2015, non potrà quindi giocare dal 6 al 19 maggio sulla terra rossa capitolina per un infortunio alla spalla destra da cui non ha ancora recuperato ed a causa del quale è stata ...

Internazionali d’Italia 2019 – Sergio Tacchini porta Barbie sui campi di Roma [GALLERY] : Sergio Tacchini agli Internazionali di Roma con la capsule tennis Barbie Sergio Tacchini, marchio noto a livello internazionale per aver vestito i migliori tennisti per più di 50 anni, porta Barbie sui campi da tennis dei prossimi Internazionali di Roma 2019 dopo il debutto della linea al Master 1000 di Indian Wells a inizio marzo scorso. Le tenniste del Team Tacchini sono infatti scese in campo indossando i colori di Barbie in occasione ...

Giro d’Italia Under 23 2019 : selezionate le quattordici squadre Internazionali : Scelte oggi, dagli organizzatori, le quattordici squadre internazionali che prenderanno il via del prossimo Giro d’Italia Under 23, una delle corse a tappe più attese per quanto riguarda il programma giovanile. Provenienti da dodici nazioni diverse, si esplorano anche due continenti a parte l’Europa: America ed Asia. Andiamo a scoprire nel dettaglio tutte le squadre. squadre internazionali Giro d’Italia Under 23 EQUIPE CYCLISTE ...

Internazionali d’Italia 2019 : Milos Raonic dà forfait per un problema al ginocchio : Niente da fare per il canadese Milos Raonic. Il n.16 del mondo, afflitto già da qualche tempo da un problema al ginocchio destro, ha deciso di cancellarsi sia dal Masters 1000 di Madrid e sia dagli Internazionali d’ Italia in programma al Foro Italico di Roma. Al suo posto, nel tabellone principale romano, subentra il tedesco Jan-Lennard Struff (n.51 del mondo). Una rinuncia che va ad aggiungersi anche a quella del n.6 del mondo Kevin ...

Tennis - Internazionali d’Italia Roma 2019 : quando si giocano? Date - calendario - orari e tv : Gli Internazionali d’Italia 2019 si disputeranno al Foro Italico di Roma dal 12 al 19 maggio, il torneo di Tennis più importante su suolo italiano andrà in scena sulla terra battuta nella bellissima cornice della Capitale dove vedremo all’opera sia gli uomini che le donne. Si preannuncia una settimana estremamente spettacolare e avvincente con il meglio del circuito mondiale pronto a darsi battaglia per la conquista del trofeo, ...

New York - presenta Exco2019 : il summit mondiale delle cooperazioni Internazionali : L'appuntamento è stato una full immersion sul ruolo fondamentale della tecnologia come sfida per combattere ed eliminare la povertà promuovendo lo sviluppo rurale, un modello di economia circolare ...

Tennis - presentazione Internazionali d’Italia 2019 : tante novità e scontro Binaghi-Malagò sui finanziamenti alle federazioni : Ha avuto luogo presso la Sala dei Galeoni di Palazzo Chigi, sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la presentazione della 76esima edizione degli Internazionali BNL d’Italia di Tennis, programmati dal 6 al 19 maggio sulla terra rossa del Foro Italico di Roma. Un appuntamento tanto atteso che richiamerà l’attenzione dei big del circuito maschile e femminile, con la speranza ancora viva di veder esibirsi lo svizzero Roger Federer, ...

Ecco gli Internazionali Bnl d'Italia 2019 : 'Pronti al record - con o senza Federer' : Anche perché, al momento, risultano iscritti tutti i migliori tennisti del mondo, sia al maschile che al femminile, compresi Roger Federer e Serena Williams che, per motivi vari avevano saltato le ...

Vinitaly 2019 : chef stellati e ospiti Internazionali allo stand del Lazio : L'economia della bellezza- ha detto infine Rosati- è tutta qui e ci sta dando grandi soddisfazioni'. Ricco il calendario di animazione, curato da Agro Camera, azienda speciale della Camera di ...

Tennis - Internazionali d’Italia Roma 2019 : Marco Cecchinato e Fabio Fognini in tabellone. Andreas Seppi fuori di quattro posti : Sta per cominciare la stagione sul rosso e cresce l’attesa per gli Internazionali d’Italia 2019. Si giocherà come sempre a Roma nella splendida cornice del Foro Italico dal 13 al 19 Maggio. Sono state rese note le entry list ufficiali e per i colori azzurri saranno sicuramente presenti in tabellone Marco Cecchinato e Fabio Fognini, rispettivamente testa di serie numero 16 e 18. Andreas Seppi è attualmente fuori per soli quattro ...

Golf – Internazionali d’Italia 2019 : vincono Dietzel e Roussin Bouchard - secondo l’azzurro Nobilio : In entrambi i tornei l’Italia si è assicurata il Trofeo delle Nazioni Il tedesco Brandon Dietzel e la francese Pauline Roussin Bouchard hanno vinto i Campionati Internazionali d’Italia che si sono disputati sui percorsi dell’Acaya G&CC e del Circolo Golf Is Molas, dove anche gli azzurri sono stati protagonisti con il secondo posto di Alessia Nobilio, il quinto di Filippo Celli e con il successo nel Trofeo delle Nazioni in entrambi i ...