Inter | Vecino salta l’Udinese DETTAGLI

(Di venerdì 3 maggio 2019) Brutta tegola per Luciano Spalletti, che perde uno dei suoi uomini più affidabili. Si è, infatti, fermato nella rifinitura Matias. Il centrocampista uruguagio ha accusato una contrattura al retto femorale della coscia destra e per questo non sarà disponibile per la gara di domani contro l’Udinese al Friuli. ”Le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno”, dice il club nel comunicato.SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE Per le squadre –> Tutte le notizie sull’L'articolol’UdineseCalcioWeb.

