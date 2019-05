Inter | Skriniar annuncia il rinnovo del contratto

Skriniar - il mio futuro sarà all'Inter : MILANO, 3 MAG - "Manca pochissimo al mio rinnovo, penso che il mio futuro sia all'Inter". Lo ha detto il difensore dell'Inter, Milan Skriniar, intervistato da Dazn alla vigilia della gara contro l'...

Juventus - 'Il Corriere dello Sport' : 'Possibile scambio con l'Inter per Skriniar e Icardi' : La Juventus sta lavorando con grande attenzione sul mercato per la prossima stagione. Il club bianconero ha intenzione di acquistare un difensore di qualità e ha messo gli occhi su Milan Skriniar, considerando il fatto che De Ligt viene valutato almeno cento milioni di euro dall'Ajax. Lo slovacco è reduce da una stagione di altissimo livello con la maglia nerazzurra e sarebbe un grandissimo colpo per il reparto arretrato bianconero, considerando ...

Inter - pronto il rinnovo di Skriniar : cifre da top player per tenere lontane le big d’Europa : L’Inter ha raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto di Milan Skriniar: il difensore slovacco firmerà, a fine stagione, un accordo pluriennale con un aumento progressivo di stipendio durante le stagioni Con sole 4 partite al termine della stagione un piazzamento Champions League da difendere, in qualità di terza in classifica, l’Inter pensa alle prime mosse in vista della prossima stagione. I nerazzurri hanno ...

Inter - Skriniar dopo Ranocchia. E il rinnovo è da top player : Di centrale in centrale. Ieri Andrea Ranocchia, il prossimo è Milan Skriniar. Si parla di rinnovi in casa Inter, ovvio. E la tempistica è stretta: non manca molto, l'annuncio ufficiale riguardo al ...

Inter - Skriniar risponde a Tardelli : 'Con la Roma nel primo tempo abbiamo avuto occasioni' : Il big match della trentatreesima giornata del campionato è stato sicuramente quello andato in scena allo stadio Meazza sabato sera che ha messo di fronte Inter e Roma. Sfida conclusa sul risultato di 1-1, con le reti messe a segno nel primo tempo da El Shaarawy e nella ripresa da Ivan Perisic. Gara equilibrata e punto che va bene ad entrambe le squadre. I nerazzurri, infatti, salgono a sessantuno punti e restano a più cinque sul Milan e con sei ...

Inter - la carica di Skriniar : 'il terzo posto non ci basta. Il discorso Icardi? Non è importante chi sia il capitano' : Claudio Grassi/LaPresse Sulla sfida di San Siro si è soffermato Skriniar , Intervistato da Sky Sport: ' è una partita da vincere, un successo infatti ci manderebbe a +9 sui giallorossi. Per la lotta ...

Inter - la carica di Skriniar : “il terzo posto non ci basta. Il discorso Icardi? Non è importante chi sia il capitano” : Il difensore nerazzurro ha parlato del momento dell’Inter, soffermandosi principalmente sulla lotta per la Champions League terzo posto in tasca, ma le avversarie non sono da sottovalutare. L’Inter naviga a vista, preparandosi al big match contro la Roma che, se vinto, potrebbe mettere una seria ipoteca sulla qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Claudio Grassi/LaPresse Sulla sfida di San Siro si è ...

Inter - Skriniar : 'Con la Roma scontro diretto da vincere. Paragone con Samuel fa piacere' : Nella settimana che porta a Inter-Roma, match importante per le ambizioni europee delle due squadre, il difensore centrale ha parlato in esclusiva a Sky Sport . Tanti i temi affrontati, a partire ...

Top&Flop Inter : Skriniar è un muro - che errore Borja Valero sul gol subito : L'Inter mantiene la distanza sulle inseguitrici e vede più vicino l'obiettivo qualificazione alla prossima Champions League. Il 3-1 al Frosinone ha parecchi spunti: la nota lieta in difesa è la prova ...

Inter - pericolo 'giallo' a Frosinone. Skriniar verso la panchina : Il pericolo è soprattutto giallo, oltre che gialloblù. Perché con tutto il rispetto per il Frosinone, nel trittico di partite che aspetta l'Inter, quella chiave per la Champions sarà la prossima a San ...

Inter - Martinez : 'So cosa significa indossare la 10' - Skriniar a un passo dal rinnovo : L'Inter è pronta a rituffarsi nel campionato, con l'obiettivo di raggiungere quanto prima la matematica certezza di partecipare alla prossima Champions League: a sette partite dalla fine del campionato, la squadra nerazzurra è terza in classifica con il Milan quarto distante 5 punti. La prossima partita sarà contro il Frosinone, domenica alle ore 20.30, con la squadra ciociara galvanizzata dall'importante vittoria fuori casa contro la ...

Rinnovo Skriniar - accordo raggiunto con l’Inter : i dettagli del contratto : Rinnovo Skriniar – Ormai ci sarebbero sempre meno dubbi: il futuro di Milan Skriniar sembra essere destinato a continuare ad essere a tinte nerazzurre. Il difensore slovacco e l’Inter avrebbero infatti raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto con relativo adeguamento di ingaggio per il centrale. LEGGI ANCHE: Calciomercato Inter, Skriniar parte? L’agente: “Due club […] L'articolo Rinnovo Skriniar, accordo ...

Inter - Skriniar rinnova fino al 2023. Accordo raggiunto : Inter, Skriniar rinnova fino al 2023. Accordo raggiunto Il rinnovo di Milan Skriniar con l’Inter sembrerebbe ormai cosa fatta. L’Accordo tra le parti riguarderebbe un prolungamento di contratto del centrale difensivo slovacco fino al 30 giugno 2023, che gli garantirebbe una cifra di 3 milioni di euro netti all’anno. Sospiro di sollievo quindi per l’Inter e i suoi tifosi, dopo che fino a qualche settimana fa il ...

Inter - Skriniar rinnova fino al 2023. Lautaro So cosa significa indossare la 10 : MILANO - Per un protagonista, Lautaro Martinez, pronto a rientrare a tempo pieno dopo l'infortunio un altro che rinnova il contratto: si tratta di Milan Skriniar. Il difensore slovacco ha infatti ...