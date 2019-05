Inter | i convocati di Spalletti per la trasferta di Udine

Inter - sono 23 i convocati di Spalletti per la Juve : Luciano Spalletti ha convocato 23 giocatori in vista di Inter-Juventus, in programma domani sera allo stadio Meazza. Questo l’elenco completo dei convocati. convocati Inter: Portieri: Handanovic, Padelli, Berni. Difensori: De Vrij, Ranocchia, Asamoah, Cedric Soares, Miranda, Dalbert, D’Ambrosio, Skriniar. Centrocampisti: Gagliardini, Vecino, Nainggolan, Joao Mario, Borja Valero, Perisic, Brozovic. Attaccanti: Icardi, Lautaro, ...

Convocati Inter-Juventus : out Bentancur - riecco Chiellini : Convocati JUVENTUS- Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei Convocati in vista del match di domani sera a San Siro contro l’Inter. Chiellini farà ritorno tra i disponibili e partirà titolare al fianco di Bonucci. Bandiera bianca per Bentancur, il quale non sarà disponibile per la sfida di San Siro. Out anche Dybala, Douglas Costa […] More

Inter - Icardi torna fra i convocati ma Wanda Nara è ancora criptica : “non esiste donna più pericolosa di quella che…” [FOTO] : Mauro Icardi torna fra i convocati dell’Inter, ma Wanda Nara resta criptica sui social: il messaggio della showgirl argentina è l’ennesima frecciatina ai nerazzurri? La fascia di capitano tolta, i dubbi sulla verità in merito all’infortunio, la lunga assenza dal campo da gioco mentre l’Inter sbaglia poco e vince tanto, derby compreso. Il gelo fra Mauro Icardi e la società è durato fino a ieri, quando ...

Inter - Icardi resta un caso : Spalletti ha escluso l'argentino dalla lista dei convocati : Questa sera l'Inter si gioca una fetta importante della propria stagione. I nerazzurri, infatti, saranno impegnati nel posticipo della ventinovesima giornata contro la Lazio in un vero e proprio scontro diretto per la zona Champions. Il club meneghino è terzo in classifica con cinquantatré punti, a più otto sui biancocelesti e con un successo allungherebbe non solo sul club capitolino, ma anche sul Milan, quarto in classifica, che ieri è stato ...

Inter - avv. Nicoletti : 'Icardi fuori dai convocati? Non ne sapevamo niente' : Nonostante sia tornato ad allenarsi in settimana, non è stata ancora scritta la parola fine sul tormentone Mauro Icardi-Inter . L'ultimo episodio della serie è la non convocazione dell'attaccante ...

Inter-Lazio i convocati di Luciano Spalletti per il match al Meazza : I convocati di Inter-Lazio Luciano Spalletti ha convocato 21 giocatori in vista del match di Serie A in programma domani sera al Meazza contro la Lazio.Grazie alle ultime due vittorie in campionato prima della sosta contro Spal e Milan, l’Inter ha parzialmente messo alle spalle l’eliminazione dall’Europa League per mano dell’Eintracht Francoforte.I nerazzurri non raggiungono quota tre successi di fila da novembre e ...

Atletica – Annunciati i convocati per l’incontro Internazionale di Marcia di Podebrady : Atletica, Marcia: i 13 azzurri per il match di Podebrady Il direttore tecnico Antonio La Torre ha comunicato l’elenco dei convocati per il tradizionale incontro internazionale di Marcia, in programma a Podebrady sabato 6 aprile. Sulle strade della località della Repubblica Ceca saranno al via 13 azzurri: 7 uomini e 6 donne. La squadra italiana è composta da 6 seniores, impegnati nella 20 chilometri, mentre i 7 atleti under 20 saranno ...