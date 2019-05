Insigne gioca coi ragazzi tra i vicoli di Napoli VIDEO

Cessione Insigne - Raiola si è incontrato col giocatore : Cessione Insigne – Settimane calde in casa Napoli sul fronte mercato. Se in entrata pare essere tutto fatto per Jordan Veretout, con il francese che lascerà la Fiorentina per accasarsi all’ombra del Vesuvio, è in uscita che la situazione sembra essere decisamente più delicata. Inutile girarci intorno, tutta l’attenzione è focalizzata sul futuro di […] L'articolo Cessione Insigne, Raiola si è incontrato col ...

Napoli - la vigilia agitata di Ancelotti : «Insigne non gioca - va supportato» : Ancelotti non lascia, anzi raddoppia. «La mia analisi fin qui è positiva, questa squadra mi ha fatto vedere tante cose buone nella prima parte della stagione, nonostante i limiti della...

Napoli - la vigilia agitata di Ancelotti : 'Insigne non gioca - va supportato' : Tempi difficili per conservare la concentrazione. Carlo Ancelotti tenta di fare il miracolo di mantenere vigile l'attenzione della squadra sulle cinque gare che ancora rimangono da disputare prima del ...

Klopp : “Insigne è un ottimo giocatore ma non lo prenderemo” : Jurgen Klopp interviene sul mercato di Insigne senza nemmeno che il nome del giocatore sia ancora stato accostato a quello della sua squadra. Nel corso della conferenza stampa del Liverpool, ad esplicita domanda sul suo interesse nei confronti del capitano del Napoli, ha escluso qualsiasi possibilità di un suo futuro nella squadra che allena. Pur riconoscendo la bontà della merce, insomma, Lo riporta il Corriere dello Sport. “Lorenzo Insigne è ...

Klopp su Insigne : “Ottimo giocatore ma ha un contratto lungo. Non ci proveremo neanche” : Le parole di Jurgen Klopp in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Huddersfield. Il tecnico ha parlato, tra le altre cose, anche di Insigne: “Non compreremo Lorenzo Insigne. È un ottimo giocatore ma ha un lungo contratto con il Napoli. Non ci proveremo neanche“. Insigne è stato accostato anche al Milan per un possibile scambio con Suso. Saranno solo dichiarazioni di circostanza? Scarica gratis o Aggiorna l’App da ...

Live Napoli-Atalanta 0-0 Contro la dea Insigne non gioca : Si conclude col posticipo del lunedì di Pasquetta il programma della 33esima giornata di Serie A; al San Paolo si affrontano questa sera Napoli e Atalanta, due compagini in lotta per obiettivi...

Cies - ecco i giocatori più costosi della Serie A per ogni club : in vetta c'è Dybala - secondo Insigne : ROMA - È Paulo Dybala il giocatore più costoso della Serie A : è quanto emerge da uno studio del Cies , l'osservatorio calcistico con sede in Svizzera che ha stilato utilzzando il proprio algoritmo, ...

Quanto è cambiato il Napoli che a Empoli non ha paura di giocare senza Insigne e senza Mertens : Le continue trasformazioni di Ancelotti Ormai sembra passato un secolo dalle formazioni standard. Il Napoli si è decisamente proiettato in una nuova dimensione. I giornalisti hanno persino interrotto il conto delle diverse formazioni mandate in campo da Carlo Ancelotti. Il Napoli ha alternato tre portieri. Luperto ha giocato sia laterale a sinistra che centrale (con esordio in Europa). Maksimovic ha giocato la Champions laterale a destra con ...

Salisburgo-Napoli 0-0 La diretta Insigne stop nel riscaldamento - gioca Mertens : Trasferta austriaca sulla carta semplice per il Napoli, che alla Red Bull Arena di Wals-Siezenheim, sobborgo di Salisburgo, è chiamato a gestire il perentorio 3-0 maturato nella gara d'andata del San ...

Live Salisburgo-Napoli 0-0 Insigne si fa male - gioca Mertens : Trasferta austriaca semplice solo sulla carta per il Napoli, che alla Red Bull Arena di Wals-Siezenheim, sobborgo di Salisburgo, è chiamato a gestire il perentorio 3-0 maturato nella gara...

All’ultimo momento gioca Mertens - Insigne nemmeno in panchina : Contrordine gioca Mertens e non Insigne che era stato inserito nella formazione ufficiale. Ha accusato un risentimento muscolare nel riscaldamento e non è nemmeno in panchina. Napoli (4-4-2): Meret, Hysaj, Luperto, Chiriches, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Mertens, Milik A disposizione: Ospina, Malcuit, Ghoulam, Diawara, Verdi, Younes L'articolo All’ultimo momento gioca Mertens, Insigne nemmeno in panchina sembra ...

Salisburgo-Napoli : giocano Insigne e Fabian - Ounas in tribuna (in panca Younes) : Inedita coppia centrale difensiva Ancelotti ha deciso: gioca Insigne al fianco di Milik al centro dell’attacco nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro il Salisburgo. Il capitano è stato preferito a Mertens che va in panchina. Recupera Fabian schierato al centro. L’altra novità arriva dalla panchina dove Younes viene preferito a Ounas. Napoli (4-4-2): Meret, Hysaj, Luperto, Chiriches, Mario Rui; Callejon, ...

Ancelotti : «Insigne? Sfogo comprensibile. Domani gioca Milik - sul partner devo pensarci» : Conferenza stampa di Carlo Ancelotti alla vigilia di Salisburgo-Napoli «Il 3-0 a Napoli è stato un buon risultato, ma non dobbiamo pensarci. Dobbiamo giocare come sappiamo e provare a vincere. Non dobbiamo cambiare l’atteggiamento rispetto all’andata, abbiamo sempre cercato di controllare la gara. Loro, invece, cambieranno: saranno più sbilanciati, meno prudenti. Noi non faremo calcoli». «Non ho alcun timore per chi ha giocato meno. ...