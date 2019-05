Infortunio Emre Can | il tedesco salta il derby | i tempi di recupero

Infortunio Emre Can - il tedesco salta il derby : Allegri cambia tutto! : Infortunio Emre CAN- Suona l’allarme in casa Juventus. Emre Can salterà il derby di questa sera contro il Torino. Il centrocampista tedesco ha accusato un problema nelle rifinitura e non sarà quindi a disposizione di Allegri in vista della sfida contro i granata. Nuova soluzione a centrocampo: il tecnico bianconero sarebbe pronto a far scalare […] More

Infortunio Emre Can : il giocatore salta la rifinitura. Le ultime : Infortunio Emre CAN – Pessime notizie per Allegri in vista del match di questa sera contro l’Ajax. Il tecnico bianconero ha infatti perso Emre Can, che non è salito sul pullman della squadra. Gianni Balzarini, giornalista mediaset, ha riferito che Emre Can non è salito sul pullman coi compagni diretti allo Stadium per la rifinitura […] L'articolo Infortunio Emre Can: il giocatore salta la rifinitura. Le ultime proviene da ...

Infortunio Emre Can? Juventus-Ajax : allarme - il tedesco salta la rifinitura : Infortunio Emre CAN JUVENTUS AJAX- Suona l’allarme in casa Juventus a poche ore dal calcio d’inizio della delicatissima sfida tra Juventus e Ajax. Come riportato dalle ultime indiscrezioni, Emre Can non sarebbe partito con la squadra verso l’Allianz Stadium per la rifinitura. La sensazione è che il giocatore possa aver accusato nuovamente i postumi della […] More

Infortunio Emre Can - Juve-Ajax : sciolti gli ultimi dubbi - la sentenza! : Infortunio Emre CAN- Come trapelato nelle ultime ore, Massimiliano Allegri, salvo clamorosi colpi di scena, potrà contare sull’apporto di Emre Can in vista del delicatissimo match di Champions League contro l’Ajax. Il centrocampista tedesco, dopo il ko rimediato nel match di campionato contro il Milan, sarebbe pronto a tornare in campo dal 1′ in occasione […] More

Infortunio Emre Can - ultimissima : c’è la data del ritorno in campo : Infortunio Emre CAN- Una leggera distorsione alla caviglia rimediata nel match di campionato contro il Milan e forfait annunciato contro l’Ajax. Emre Can cercherà di recuperare in maniera totale in vista della sfida di ritorno contro il lancieri, match in programma martedì sera, ore 21:00, all’Allianz Stadium. Distorsione che non starebbe allarmando lo staff medico […] More

Infortunio Emre Can - nuove indiscrezioni : ecco quando tornerà in campo : Infortunio Emre CAN- Piccolo allarme in casa bianconera dopo il recente ko di Emre Can, il quale ha accusato una leggere distorsione alla caviglia durante il match di campionato contro il Milan. Tempi di recupero ancora da valutare con estrema calma, ma la sensazione è che il giocatore possa restare fermo per circa 10 giorni. […] More

Infortunio Emre Can - suona l’allarme : ecco quando tornerà in campo : Infortunio Emre CAN- Secondo quanto trapelato dalle ultime indiscrezioni dalla Continassa, le condizioni di Emre Can verranno valutate con calma nel corso delle prossime ore e giorni. Come noto, il centrocampista salterà il match d’andata della sfida di Champions League contro l’Ajax. Tuttavia, le sue condizioni verranno valutate con calma, non è escluso che il […] L'articolo Infortunio Emre Can, suona l’allarme: ecco ...

Infortunio Emre Can - aggiornamenti : Allegri ha deciso! : Infortunio Emre CAN- Suona l’allarme in casa bianconera. Continua a tener banco il ko di Emre Can, il quale ha rimediato una leggera distorsione alla caviglia nel match di campionato contro il Milan. Il piano di Allegri è chiaro e scontato: la Juventus non vorrà cogliere alcun tipo di rischio e forzare il ritorno del […] More

Infortunio Emre Can - verso il forfait ad Amsterdam : le ultimissime : Infortunio Emre CAN – Manca davvero poco alla sfida di Champions League tra Ajax e Juventus. Ancora in dubbio la presenza di Cristiano Ronaldo dal primo minuto, anche se dalla Continassa filtra ottimismo. Ottimismo che però manca nei confronti del tedesco Emre Can. L’ex Liverpool uscito malconcio dalla sfida contro il Milan non ha ancora […] More

Infortunio Emre Can - cosa trapela in vista dell’Ajax : i nuovi dettagli : Infortunio Emre CAN- Una leggere distorsione alla caviglia, la quale potrebbe escludere Emre Can dalla delicatissima sfida di Champions League contro l’Ajax. Le condizioni del centrocampista tedesco verranno valutate con calma nel giro dei prossimi giorni, ma Allegri difficilmente potrà averlo a disposizione. Di fatto, lo staff medico bianconero ragionerà con calma, soprattutto in vista […] More

Infortunio Emre Can - Ajax a forte rischio : la situazione : Infortunio Emre CAN – Nuova tegola per Allegri, continua la serie di infortuni. Dopo una distorsione alla caviglia destra durante un contrasto con Kessie, Emre Can, centrocampista tedesco della Juventus, è stato costretto a lasciare il match fra i bianconeri e il Milan. L’ex Liverpool ha provato a giocare con il dolore ma non c’è stato […] More

Le notizie del giorno – Infortunio per Emre Can - le clamorose rivelazioni di Centurion - i criteri di promozioni e retrocessioni in Serie C : AGGIORNAMENTI Infortunio Emre CAN – Si è conclusa la partita valida per il campionato di Serie A, successo in rimonta per la Juventus contro il Milan, iniziale vantaggio di Piatek poi la squadra di Allegri ribalta tutto prima con il rigore di Dybala e poi con la rete di Kean. La Juventus è però in ansia per le condizioni di Emre Can, il calciatore costretto a lasciare il campo per un Infortunio alla caviglia (ENTRA PER APPROFONDIRE ...

Infortunio Emre Can - è distorsione : centrocampista a rischio per l’Ajax : Infortunio Emre Can – Si è conclusa la partita valida per il campionato di Serie A, successo in rimonta per la Juventus contro il Milan, iniziale vantaggio di Piatek poi la squadra di Allegri ribalta tutto prima con il rigore di Dybala e poi con la rete di Kean. La Juventus è però in ansia per le condizioni di Emre Can, il calciatore costretto a lasciare il campo per un Infortunio alla caviglia, la presenza del centrocampista è a ...

Infortunio Emre Can - prime indiscrezioni e diagnosi : i tempi di recupero : Infortunio Emre CAN- Suona l’allarme in casa Juventus dopo il ko rimediato da Emre Can nel match di questa sera contro il Milan. Una lieve doppia distorsione. La prima dopo appena 10 minuti, la seconda, quella “fatale”, al 25 minuto. La sensazione è che il centrocampista abbia preferito lasciare il campo per evitare possibili problematiche. […] More