Incendi | rogo Tontarelli | dalle analisi Arpam non risultano contaminazioni

Milano : Incendio a Vignate - si indaga su cause rogo : Milano, 3 mag. (AdnKronos) - Si indaga sulle cause del rogo che ieri sera, intorno alle 22.30, è divampato a Vignate, comune in provincia di Milano, in un capannone contenente materassi nella zona industriale in via Trasporti. I vigili del fuoco del comando provinciale di Milano sono intervenuti con

Rogo in un ghetto a Foggia : morto un migrante 26enne/ Incendio a Borgo Mezzanone : Rogo in un ghetto di Foggia, morto un migrante di 26 anni. L'Incendio è avvenuto presso la baraccopoli di Borgo Mezzanone

Incendio in discarica abusiva a Roma : rogo sotto controllo : Dalla tarda serata di ieri sera i vigili del fuoco sono impegnati per l’Incendio di rifiuti in una discarica abusiva a Roma, altezza viale Togliatti: il rogo è “sotto controllo, lunghe le operazioni di bonifica“, precisano in un tweet i pompieri, riferendosi al rogo sviluppatosi alla periferia est della Capitale. L'articolo Incendio in discarica abusiva a Roma: rogo sotto controllo sembra essere il primo su Meteo Web.

Oristano : Incendiata auto giornalista - rogo doloso : Pinna segue per la redazione di Oristano del quotidiano di Cagliari le vicende politiche e la cronaca del territorio: negli ultimi tempi si è occupata, in particolare, delle vicende giudiziarie ...

Incendi Notre Dame : 8 francesi su 10 “colpiti” dal rogo della Cattedrale : Da un sondaggio realizzato dall’istituto BVA per radio RTL è emerso che 8 francesi su 10 si dicono “colpiti” dall’Incendio che lo scorso 15 aprile ha devastato la Cattedrale parigina di Notre–Dame. Secondo lo studio, l’83% dei francesi ha dichiarato di essersi sentito colpito dall’accaduto. L'articolo Incendi Notre Dame: 8 francesi su 10 “colpiti” dal rogo della Cattedrale sembra essere il ...

Incendio Tontarelli Castelfidardo - il rogo partito da una stufetta : Ancona, 17 aprile 2019 - La Procura ha aperto un fascicolo per Incendio contro ignoti dopo il rogo che ieri mattina è divampato nello stabilimento Tontarelli , tra i maggiori produttori di casalinghi ...

Brucia un cumulo di sterpaglie e causa un Incendio : maxi rogo in via Lazio : Vasto incendio in via Lazio a Fondi. Un privato stava dando fuoco ad un cumulo di sterpaglie in un terreno quando ha perso il controllo delle fiamme. Ne è scaturito un vastissimo rogo che, per almeno ...

Notre-Dame - il docente italiano allertò i francesi nel 2016 : “Impossibile spegnere un rogo nel tetto. Installate antIncendio” : L’incendio che ha cambiato il volto di Parigi, devastando la cattedrale di Notre-Dame poteva essere evitato. Le numerose fragilità dell’edificio gotico e, in particolare, del suo tetto in legno fatto da 1.300 alberi di quercia, alcuni risalenti all’epoca di Carlo Magno, sono indicate nero su bianco in uno studio italiano, coordinato da Paolo Vannucci, da 24 anni in Francia, dove insegna Meccanica all’università di Versailles Saint Quentin en ...

Flop sicurezza e antIncendio : ecco tutte le falle dietro il rogo di Notre-Dame : Le indagini sono partite a tappeto. Non era stato ancora domato l'incendio, che ha devastato la cattedrale di Notre-Dame, che la Direzione regionale della Polizia giudiziaria, a cui è stata affidata l'inchiesta, era già al lavoro per cercare di stabilire quanto prima le cause del rogo. Ieri sera è stata, infatti aperta un'indagine per "disastro colposo causato da incendio". Sono stati esclusi il movente criminale, l'atto vandalico e l'attentato ...

Incendio di Notre Dame - a Parigi il giorno dopo il terribile rogo che ha distrutto la cattedrale : Vigili del fuoco ancora al lavoro, commozione e sconcerto tra la folla che assiste alle operazioni di messa in sicurezza

Incendio Notre-Dame - lunga notte di lavoro per 400 vigili del fuoco : spento il rogo. Le immagini all’alba : La struttura complessiva della cattedrale di Notre-Dame è “salva”, ma per dire l’ultima parola sulla sua effettiva stabilità bisogna attendere il verdetto degli esperti, riuniti stamani. Le fiamme, dopo una lunga notte di lavoro accanito di almeno 400 vigili del fuoco con 18 autobotti, è stato quasi del tutto spento e i pompieri stanno ora lavorando per estinguere gli ultimi focolai, all’interno. Questa la situazione ...

Incendio Notre Dame - cosa sappiamo sul rogo che ha quasi distrutto il simbolo di Parigi : cosa è successo ieri a Notre Dame? La cattedrale gotica simbolo di Parigi e della civiltà cristiana ed europea è stata divorate da un Incendio che ha provocato il crollo del tetto e della guglia e che ha richiesto l'intervento di ben 500 vigili del fuoco per l operazioni di messa in sicurezza, durato ore: ecco tutto quello che sappiamo finora.Continua a leggere

Parigi - pauroso Incendio a Notre Dame : distrutta la cattedrale. I Vigili del fuoco : «Rogo fuori controllo» : Notre-Dame a fuoco: lo spaventoso incendio che ha colpito la cattedrale di Parigi si sta espandendo sempre di più e ha causato anche il crollo della guglia che per oltre un'ora era rimasta...