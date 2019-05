In vacanza con animali al seguito | “Ottimi risultati per gli agriturismi”

Melissa Satta in vacanza con la famiglia di Boateng : “Nessuna dietrologia” : Melissa Satta in vacanza con la famiglia del suo ex: l’ex velina torna a parlare della fine della relazione con Boateng Melissa Satta e Boateng sono riusciti a mantenere i rapporti civili dopo la loro separazione. L’amore finito non ha portato loro a farsi la guerra e, diligentemente, hanno pensato solo al bene del piccolo […] L'articolo Melissa Satta in vacanza con la famiglia di Boateng: “Nessuna dietrologia” ...

Coppia di fidanzati incontra in vacanza i rispettivi ex finisce in rissa : I protagonisti della vicenda sono ben quattro, una Coppia di fidanzati che ha incontrato un’altra Coppia. Che cosa è successo di tanto eclatante? Due dei piccioncini risiedono a Torino e si sono recati nel paese in provincia di Savona per concedersi quello che doveva essere un normale fine settimana di relax. La primavera si sta avvicinando, le temperature aumentano un po’ in tutta Italia e le zone balneari cominciano ad essere più ...

Belen Rodriguez e Stefano De Martino : vacanza in Marocco con dedica d’amore da parte di Stefano : Belen e Stefano news: la coppia esce allo scoperto in Marocco Belen e Stefano hanno deciso di non nascondersi più. Il conduttore di Made in Sud ha scelto di uscire allo scoperto e gridare... L'articolo Belen Rodriguez e Stefano De Martino: vacanza in Marocco con dedica d’amore da parte di Stefano proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Di Maio - vacanza da sub in Sardegna con la fidanzata Virginia Foto : Pasqua di vacanza, per il vicepremier Luigi Di Maio . Che è volato in Sardegna con la compagna Virginia Saba per conoscere la famiglia di lei e per regalarsi anche un'immersione nei fondali sardi con ...

Quanto costa una vacanza negli Stati Uniti? Consigli di viaggio : Qual è il budget per una vacanza negli Stati Uniti? Quali sono i prezzi negli Stati Uniti? Quanto costa l’alloggio

M5S - per Luigi Di Maio vacanza da sub in Sardegna con la fidanzata Virginia Saba : Per il vicepremier M5S Luigi Di Maio giornata di 'tregua' pasquale. Nessuna dichiarazione politica, nessuna frecciata all'alleato di governo, ma un'immagine da sub che arriva dalla Sardegna dove è andato con la fidanzata, la giornalista sarda Virginia Saba. 'Buona Pasqua a tutti, state con ...

NoiPa - stipendio aprile : comunicato su indennità vacanza contrattuale - fino a quando verrà erogata? : Martedì prossimo, 23 aprile, verranno accreditati gli stipendi relativi al mese di aprile per il personale scolastico: nella busta paga, molti docenti e lavoratori ATA potranno trovare qualche euro in più per effetto dell’indennità di vacanza contrattuale. Per fare un esempio, le maestre della scuola dell’infanzia e primaria riceveranno in media 5,15 euro netti mentre ai professori delle scuole secondarie di primo e di secondo grado ...

Pasqua - i consigli del pediatra : ”Troppi compiti in vacanza - invito gli alunni alla disobbedienza” : Quest’anno tra Pasqua, 25 aprile e primo maggio gli alunni italiani sono alla vigilia di una pausa scolastica particolarmente lunga. Ma cosa consigliano i pediatri per gestire le vacanze degli studenti? Ecco le dichiarazioni del pediatra Italo Farnetani, ordinario alla Libera università degli Studi di scienze umane e tecnologiche di Malta all’Adnkronos Salute. “Maestri e professori, a quanto apprendo, hanno caricato i ragazzi ...

Al via il super ponte di Pasqua con 10 giorni di vacanza : ecco quando si tornerà a scuola : Scuole chiuse da oggi per il ponte di Pasqua dei record che durerà almeno fino al 25 aprile, festa della Liberazione, e, in alcuni casi, fino al 2 maggio, dopo la festa dei Lavoratori: ecco il calendario delle vacanze Pasquali regione per regione e quando si tornerà sui banchi. Gli studenti più fortunati al Centro Sud.Continua a leggere

Glamping e outdoor - la filosofia della vacanza green conquista sempre più fette di mercato : outdoor, i numeri di un settore che piace Secondo i dati forniti da Met Bocconi , master economia e turismo, il valore del mercato outdoor continua a macinare numeri positivi tanto che la stima di ...

Greta Thunberg in Italia : incontrerà Papa Francesco. “La crisi climatica non va in vacanza. Neanche noi” : Greta Thunberg arriva in Italia. La giovane attivista svedese, diventata simbolo della lotta ai cambiamenti climatici, annuncia l’arrivo a Roma con un tweet. “Sono sul treno per il parlamento europeo, il Senato Italiano, il Vaticano e la Camera dei deputati durante le feste di Pasqua. E venerdì parteciperò allo sciopero scolastico di Roma. Lo so che è vacanza, ma la crisi climatica non va in vacanza e nemmeno noi“, scrive su ...

Considerata la modalità vacanza su WhatsApp - potrebbe molto piacere : Interessante l'idea di dotare WhatsApp di una modalità vacanza, chiamata in gergo tecnico 'Ignore archived chats'. Il termine dice tutto, ma vogliamo comunque dedicargli un approfondimento apposito. Parliamo della possibilità di archiviare le conversazioni di gruppo che si ha voglia di ignorare per un periodo relativamente lungo, senza però uscirne. Dalla versione 2.19.101 di WhatsApp, l'opzione è stata un po' rimaneggiata, generando un ...

Continuano i test della “modalità vacanza” di WhatsApp - che ora viene chiamata “Ignore archived chats” : La funzione in via di sviluppo "Modalità Vacanza" di WhatsApp è stata rinominata "Ignored archived chats" ed ora evita che le chat archiviate vengano rimosse da questo stato alla ricezione di nuovi messaggi. L'articolo Continuano i test della “modalità vacanza” di WhatsApp, che ora viene chiamata “Ignore archived chats” proviene da TuttoAndroid.

Anna muore soffocata a 22 anni in vacanza - confessa il fidanzato : “Gioco erotico finito male” : Ci sarebbe un'esperienza sessuale estrema dietro la morte di Anna Florence Reed, inglese di 22 anni, trovata morta nella vasca da bagno di un albergo in Svizzera dove si trovava in vacanza. È stato il fidanzato, tedesco di 29 anni, a riferire alla polizia la dinamica dei fatti, che devono ancora essere confermati dalle indagini degli inquirenti. Intanto è stato arrestato con l'accusa di omicidio preterintenzionale.Continua a leggere