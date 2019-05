ilfogliettone

(Di venerdì 3 maggio 2019) E' scontro nell'Udcna tra la capogruppo all'Ars Eleonora Lo Curto e il deputato regionale, ex forzista, Vincenzo Figuccia. Ad accendere la polemica sono le parole di quest'ultimo sul coordinatore regionale di Forza Italia Gianfranco Miccichè. "Miccichè non si dimetterà dalla carica di coordinatore regionale di Fi, sarà lo stesso Berlusconi a sollevarlo" ha detto questa mattina Figuccia aggiungendo che "dopo le elezioni europee, il quadro del centro-destra in Italia si modificherà in funzione dei nuovi rapporti di forza. L'Udc federato a Forza Italia, resterà fedele al progetto del centrodestra che si è presentato compatto alle politiche del 4 marzo". Figuccia ha poi detto la sua anche sull'ipotesi di un 'patto del Nazareno' in salsa sicula avanzata nei giorni scorsi dal coordinatore azzurro."Indove il centrodestra governa con Diventerà Bellissima, Fratelli d'Italia ...

ilfogliettone : In Sicilia esplode l'Udc (o quel che resta) - - bc_emergenza : RT @MeteoWeb_eu: +++ #METEO #25APRILE, QUALCHE PIOGGIA AL NORD MA ESPLODE L'#ESTATE SULL'#ITALIA: SARA' UNA FESTA DELLA LIBERAZIONE DI SUPE… - MeteoWeb_eu : +++ #METEO #25APRILE, QUALCHE PIOGGIA AL NORD MA ESPLODE L'#ESTATE SULL'#ITALIA: SARA' UNA FESTA DELLA LIBERAZIONE… -