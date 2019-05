Il tribunale di Bologna ordina di dare la residenza a due richiedenti asilo Salvini

huffingtonpost

(Di venerdì 3 maggio 2019) Per Matteo, quella diè una “sentenza vergognosa”. Il ministro dell’Interno in una nota attacca ilfelsineo in seguito alla sentenza di ieri che dava ragione a duea cui il comune aveva negato l’iscrizione anagrafica in base proprio al decretoIl vicepremier non ci sta e promette il ricorso: “Se qualche giudice vuole fare politica e cambiare le leggi per aiutare gli immigrati, lasci ile si candidi con la sinistra. Ovviamente faremo ricorso contro questa sentenza, intanto invito tutti i Sindaci a rispettare (come ovvio) la Legge”.A questo proposito fonti del Viminale sottolineano che “sentenze di questo tipo non intaccano la legge: non sono definitive, riguardano singoli casi e per modificare la norma serve un pronunciamento della Corte Costituzionale”.Il ...

