Il Tribunale di Bologna ha deciso che due richiedenti asilo possono iscriversi

Il Tribunale di Bologna ordina di dare la residenza a due richiedenti asilo. Salvini : "Sentenza Vergognosa" : Per Matteo Salvini, quella di Bologna è una “sentenza vergognosa”. Il ministro dell’Interno in una nota attacca il tribunale felsineo in seguito alla sentenza di ieri che dava ragione a due richiedenti asilo a cui il comune aveva negato l’iscrizione anagrafica in base proprio al decreto Salvini.Il vicepremier non ci sta e promette il ricorso: “Se qualche giudice vuole fare politica e cambiare le leggi per ...