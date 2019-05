Il Segreto | spoiler spagnoli | Severo vuole costruire una bomba | Elsa ha una grave malattia

Il Segreto spoiler : giunge la richiesta di riscatto per i Castaneda - Elsa lascia il paese : Nuovo appuntamento con le anticipazioni de "Il Segreto" relative alla settimana che va da domenica 5 a sabato 11 maggio. La soap ideata da Aurora Guerra continuerà ad andare in onda su Canale 5 alle 16:20 circa, mentre il martedì si rinnova l'appuntamento serale su Rete 4. Nei prossimi episodi ci saranno diversi colpi di scena, a partire dalla vicenda di Elsa che, dopo essersi accollata le responsabilità del furto presso la locanda di Matias e ...

Il Segreto spoiler all'11 maggio : Antolina 'schiavizza' Elsa - Prudencio spia Maria : Anticipazioni de Il Segreto ricche di colpi di scena. Nelle puntate dal 5 all'11 maggio, Antolina tratterà come una schiava Elsa, quest'ultima è stata rinnegata dagli abitanti di Puente Viejo. Infine Fernando farà sorvegliare Maria, mentre Julieta si avvicinerà a Pilar. Puente Viejo volta le spalle ad Elsa Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti le puntate in onda da domenica 5 a sabato 11 maggio, svelano che Elsa deciderà di lasciare Puente ...

Spoiler spagnoli Il Segreto : Elsa in fin di vita - Gracia allontana la figlia da Dolores : La soap opera iberica “Il Segreto”, prodotta da Boomerang Tv e scritta da Aurora Guerra, stupisce ogni giorno. Le trame degli episodi che i telespettatori spagnoli vedranno dal 29 aprile al 3 maggio 2019, rivelano che Elsa Laguna verrà ritrovata in fin di vita nella sua cella, dopo essere stata picchiata da un’altra detenuta su ordine di Antolina. Gracia Hermosa, ritornata a Puente Viejo soltanto da pochi giorni con la figlia Belen, prenderà le ...

Il Segreto - spoiler puntata del 29 aprile : Julieta e il compagno lasciano la villa : Continua il successo della longeva soap opera spagnola, ideata da Aurora Guerra, 'Il segreto' che si distingue per la capacità di tenere incollati al piccolo schermo i milioni di telespettatori italiani, curiosi di conoscere dei cambiamenti presenti nella vita dei personaggi principali. I protagonisti sono chiamati a prendere delle decisioni determinanti nella loro esistenza per uscire da un periodo difficile che sta complicando i loro piani. ...

Il Segreto - spoiler spagnoli al 3 maggio : Elsa grave in cella dopo essere stata picchiata : Nuovo spazio dedicato alle anticipazioni della popolare soap "Il Segreto", che in Italia va in onda tutti i giorni su Canale 5 alle 16:25 circa, e il martedì sera anche su Rete 4 alle 21:25. Le trame iberiche della serie televisiva relative agli episodi che verranno trasmessi in Spagna dal 29 aprile al 3 maggio, si concentrano innanzitutto su Severo Santacruz, il quale continuerà a non capire come mai le coltivazioni di riso affidategli dalla ...

Il Segreto - spoiler : Julieta vorrebbe cancellare le nozze con Saul : Julieta sarà al centro delle nuove puntate de Il Segreto in programma nelle prossime settimane su Canale 5. La Uriarte, infatti, metterà in forse le sue nozze con Saul dopo il ricevimento di alcune intimidazioni e l'arrivo di un'epidemia nel borgo.. Le nozze di Julieta in forse Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti gli episodi in onda nelle prossime settimane si soffermano sulle imminenti nozze di Julieta e Saul. Prudencio infatti, ...

Spoiler Spagna Il Segreto : Severo accusa Francisca di essere colpevole della sua rovina : I telespettatori italiani e spagnoli continuano a seguire le vicende dello sceneggiato Il Segreto. Le anticipazioni delle puntate iberiche in onda la settimana prossima ci dicono che due storici personaggi, che sono sempre stati in conflitto si scontreranno nuovamente. Si tratta di Francisca Montenegro e Severo Santacruz, che avranno l’ennesima accesa discussione alla casona. In particolare il padre del piccolo Carmelito, dopo aver perso tutti i ...

Il Segreto - spoiler spagnoli : Onesimo e Meliton rivali in amore - Prudencio aiuta Lola : Onesimo e Meliton, insieme a Fernando, saranno i protagonisti delle puntate de Il Segreto in onda in Spagna dal 29 aprile al 3 maggio. Se il cugino di Hipolito e il sergente si troveranno a lottare per l'amore di una donna, il Mesia chiederà la mano di Maria Elena. Meliton innamorato di Saturna Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti le puntate in onda nella prima settimana di maggio, svelano che la Laguna sarà ritrovata dal sergente ...

Spoiler spagnoli Il Segreto : la scomparsa di Severo - Gracia infastidita da Dolores : Si fanno sempre più appassionanti le avventure della telenovela di origini spagnole “Il Segreto” prodotta da Boomerang Tv e scritta da Aurora Guerra. Nelle puntate iberiche, in onda da lunedì 29 aprile a venerdì 3 maggio 2019, Severo Santacruz sempre più alle prese con i suoi problemi economici desterà parecchia preoccupazione alla moglie Irene Campuzano e ai coniugi Leal, facendo perdere le sue tracce. Gracia Hermosa invece, dopo aver rimesso ...

Spoiler Il Segreto : Julieta viene sequestrata il giorno del suo matrimonio con Saul : Un personaggio femminile principale dello sceneggiato spagnolo “Il Segreto”, nelle puntate italiane in onda tra qualche mese, scomparirà nel nulla proprio il giorno più bello della sua vita. Stiamo parlando di Julieta Uriarte, che dopo aver rimandato parecchie volte le sue nozze con Saul Ortega, per essere stata minacciata, abbandonerà il suo amato sull’altare senza potergli dare nessuna spiegazione. In realtà, la nipote di Consuelo verrà ...

Spoiler spagnoli Il Segreto : Elsa salvata dal dottor Zabaleta - Isaac contro Antolina : Eccoci con il consueto appuntamento dedicato al seguitissimo sceneggiato “Il Segreto” prodotto da Boomerang Tv e scritto da Aurora Guerra, che continua ad appassionare i telespettatori nonostante sia caratterizzato da colpi di scena anche spiacevoli. Negli episodi iberici attuali la diabolica Antolina dopo aver rimesso piede a Puente Viejo si è vendicata, facendo arrestare Elsa con l’accusa di adulterio, per essersi gettata tra le braccia di suo ...

Il Segreto - spoiler al 4 maggio : Elsa accusata di furto - Gonzalo lascia Puente Viejo : Appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto che riguarderanno ciò che accadrà a Puente Viejo nella settimana che va da domenica 28 aprile a sabato 4 maggio. Nel corso dei nuovi episodi, vedremo che per Elsa le cose non volgeranno per il meglio, in quanto verrà accusata di aver rubato dei soldi a Matias e Marcela. Gonzalo, nel frattempo, riceverà del denaro da Fernando e lascerà il paese senza nemmeno salutare Maria. Adela avrà un malore e ...

Il Segreto spoiler : Matias teme di perdere Marcela e Camelia per la varicella : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera spagnola ideata da Aurora Guerra, in onda tutti i giorni su Canale 5. Le anticipazioni dei nuovi episodi rivelano che un'epidemia di varicella colpirà Puente Viejo, tanto che la vita di Marcela e Camelia sarà in pericolo. Elsa, nel frattempo, chiederà al dottor Zabaleta di poter aiutare gli abitanti in questo delicato momento. Il Segreto: un'epidemia colpisce Puente Viejo Le ...

Spoiler Il Segreto : Fernando rischia la vita dopo aver salvato Esperanza e Beltran : Esperanza e Beltran che non sono morti in un incendio come Maria Castaneda e Gonzalo Castro hanno fatto intendere, saranno i protagonisti delle prossime puntate italiane del popolare sceneggiato spagnolo “Il Segreto”. La figlia di Maria e il nipote purtroppo verranno coinvolti in un incidente in auto, che causerà il decesso dell’autista e della donna che si prendeva cura di loro. Le anticipazioni ci dicono che Fernando Mesia agirà contro la ...