Il Segreto anticipazioni | GONZALO e MARIA si dicono addio

Il Segreto anticipazioni dal 5 all’11 maggio : Elsa schiava di Antolina : Anticipazione Il Segreto prossima settimana: Elsa va a vivere con Isaac e Antolina Le anticipazioni de Il Segreto della prossima settimana rivelano che Don Anselmo e Don Berengario si mettono alla ricerca di Elsa, la quale lascia Puente Viejo dopo essersi presa la colpa del furto avvenuto alla locanda. La Laguna si trova rifugio tra […] L'articolo Il Segreto anticipazioni dal 5 all’11 maggio: Elsa schiava di Antolina proviene da ...

Il Segreto anticipazioni 3 maggio 2019 : Chi ha derubato la locanda di Matias e Marcela? : Matias e Marcela sono stati derubati ma decidono di non far trapelare la notizia, i sospetti ricadono purtroppo sui dipendenti della locanda.

Il Segreto anticipazioni : ELSA conosce il dottor ALVARO ma… : L’epidemia di varicella che si innescherà a Puente Viejo sarà una parte fondamentale dei prossimi episodi italiani della telenovela Il Segreto. Visto che saranno tantissime le persone a contrarre il virus, Marcela (Paula Ballesteros) e Camelia comprese, il dottor Zabaleta (Miguel Mota) riterrà opportuno costituire un ospedale da campo per isolare gli ammalati e darà ad ELSA Laguna (Alejandra Meco) e Tiburcio Comino (Cesar Capilla) il ...

Anticipazioni Il Segreto : Francisca chiede perdono a Maria - il ritorno di Gonzalo : Nuovo spazio sulla famosa serie televisiva spagnola Il Segreto ambienta a Puente Viejo e caratterizzata da continue sorprese. Nelle prossime puntate italiane Francisca Montenegro chiederà scusa a Maria Castaneda, dopo aver riabbracciato Esperanza e Beltran, per averla fatta soffrire negli anni passati. Proprio quando Fernando Mesia riceverà il consenso per poter rimanere alla casona, dopo aver ricevuto le dovute cure mediche, ritornerà in paese ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di venerdì 3 e sabato 4 maggio 2019 : anticipazioni puntata 1942 de Il SEGRETO di venerdì 3 e sabato 4 maggio 2019: Marcela e Matias non capiscono in che modo il denaro della loro cassa possa essere stato rubato e così decidono di non diffondere la notizia del furto… Adela viene dimessa dall’ospedale e torna a casa. Intanto Elsa la sostituisce a scuola… Antolina riesce abilmente a far sì che Dolores accusi Elsa del furto ai danni di Matias e Marcela… Da non ...

Il Segreto anticipazioni 2 maggio 2019 : Marcela e Matias vittime di un furto : Marcela va a trovare Antolina ma in sua assenza, qualcuno si introduce nella locanda e ruba l'intero incasso.

Anticipazioni Il Segreto : epidemia in paese - Marcela e Camelia malate : Anticipazione Il Segreto: scoppia un’epidemia a Puente Viejo, Marcela e Camelia si ammalano Le ultime Anticipazioni de Il Segreto parlano dell’epidemia che scoppia a Puente Viejo. Il piccolo paese spagnolo viene colpito dalla varicella e sono diversi gli abitanti che purtroppo si ammalano. In particolare, viene messa in pericolo la salute di Marcela e di […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto: epidemia in paese, Marcela e ...

Il Segreto - anticipazioni all'11 maggio : la Laguna lascia Puente Viejo : La famosa soap opera Il Segreto riserva molte entusiasmanti novità. In merito alle puntate che verranno trasmesse dal 5 all'11 maggio, alcune anticipazioni riguardano Elsa Laguna, la quale si assumerà tutta la colpa del furto avvenuto alla locanda di Marcela e Matias. Poi la Laguna lascerà Puente Viejo e troverà riparo in una casa disabitata fuori dal paesello. In seguito, Don Berengario e Don Anselmo andranno a cercarla ma non riusciranno a ...

Anticipazioni Il Segreto dal 5 all'11 maggio : Elsa viene ospitata da Isaac e Antolina : La telenovela Il Segreto offrirà diversi spunti degni di nota nelle puntate in onda su Canale 5 e Rete 4 dal 5 all'11 maggio. In tale periodo terrà banco la nuova accusa mossa contro Elsa, ritenuta colpevole di un furto avvenuto alla locanda. La povera Laguna si troverà a fare i conti con i sospetti di tutti ma, a sorpresa, alla fine sarà Isaac a tenderle la mano....Continua a leggere

Il Segreto anticipazioni : FRANCISCA chiede perdono a MARIA ma… : Il ritorno di FRANCISCA Montenegro (MARIA Bouzas) a Puente Viejo darà uno scossone a (quasi) tutte le storyline de Il Segreto. Come abbiamo potuto spiegare in precedenza ai nostri lettori, la dark lady farà sapere a Fernando Mesia (Carlos Serrano) di essere ancora viva nel momento in cui Emilia (Sandra Cervera) e Alfonso (Fernando Coronado) saranno stati liberati dal giogo dei loro rapitori. La Montenegro, da quell’istante in poi, vorrà ...

Il Segreto - anticipazioni fino all'11 maggio : Adela ha attacchi di panico : La popolarissima soap opera di Canale 5 Il Segreto, come spesso accade, regala clamorose indiscrezioni e colpi di scena. Le anticipazioni per le puntate che vanno dal 5 fino all'11 maggio, raccontano di numerosi problemi che avverranno a Puente Viejo, in particolare ci saranno dei risvolti interessanti su Adela che si confiderà con Julieta e Irene sui suoi frequenti attacchi di panico. Uno spazio fondamentale durante questa settimana sarà ...

