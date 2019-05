Il roguelike Risk of Rain 2 raggiunge il milione di copie vendute su Steam

eurogamer

(Di venerdì 3 maggio 2019) E' stato recentemente annunciato che ilof2 ha raggiunto la notevole cifra di 1disu, considerando che parliamo di un gioco in accesso anticipato e che tale risultato è stato raggiunto dopo due mesi dalla pubblicazione... non possiamo fare altro che fare i nostri complimenti agli addetti ai lavori.Come riporta un comunicato apparso sul forum ResetEra, i ragazzi di Hopoo Games si sono detti molto entusiasti di questo risultato, infatti il precedente capitolo ha impiegato ben 5 anni are la cifra di 1di. Se non sapete di cosa stiamo parlando, di seguito trovate la descrizione del gioco, riportata sulla sua paginaof, il classico gioco multiplayer, torna con una dimensione in più e sfide più impegnative. Ogni partita sarà diversa dalle altre, con livelli, nemici, boss e oggetti ...

