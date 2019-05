Il Real Madrid riparte da Jovic | colpa da 60 milioni

Pjanic Real Madrid - le ultimissime : arriva la prima offerta dei Blancos : Pjanic Real Madrid – Continuano le indiscrezioni di calciomercato sulla Juventus, in vista della prossima stagione tra campionato e Champions League. I bianconeri, con la stagione ormai terminata, dopo l’ottavo scudetto di fila e l’uscita dalla Champions League sono liberi di pensare alle strategie di mercato. Vedremo, quindi, nelle prossime ore se ci sarà una nuova offerta del Real […] More

Calciomercato Napoli - affare sfumato : va al Real Madrid per 60 mln! : Calciomercato Napoli, Mendy al Real Madrid Valter De Maggio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dove ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo un obiettivo di mercato del Napoli. Ecco quanto ha dichiarato: “Mendy per 60 milioni va al Real Madrid, è inarrivabile per il Napoli”. Leggi anche Napoli-Cagliari, Il Mattino: “Il grande gelo sul San Paolo: col Cagliari il minimo dell’era ADL” Mercato Napoli, ...

Cristiano Ronaldo : “I tifosi mi chiedono di tornare al Real Madrid” : Le dichiarazioni di Cristiano Ronaldo alla rivista “Icon“, pubblicate oggi da “El Pais” . Il portoghese parla delle risposte che ogni hanno deve dare sul campo: “Non nego che alle volte mi dà fastidio e mi stanca dover dimostrare tutti gli anni che sono bravo. Ma ho quello che ho grazie a questa pressione di dover dimostrare sempre qualcosa, anche a chi mi sta intorno. La gente sta sempre a giudicarti: ...

Calciomercato Real Madrid - ai dettagli l’arrivo di Hazard : Il Real Madrid ha l’obiettivo di riscattare una stagione deludente e sarà Eden Hazard “la prima pietra del nuovo Real Madrid”. E’ la notizia lanciata del giornale spagnolo ‘Marca’ che dà per fatto il trasferimento del belga ai Blancos, definendo l’attuale calciatore del Chelsea “il giocatore da cui Florentino Perez e Zinedine Zidane intendono partire nella ricostruzione”. Per la ...

Real Madrid - filtrano le immagini della prima maglia 2019/2020 : Real Madrid anticipazioni maglia 2019 2020 – La stagione calcistica si avvia alla sua conclusione e i club iniziano già a programmare l’annata futura. Tra le novità per il 2019/2020 rientrano ovviamente anche le divise da gioco, che alcune società hanno già presentato. Altre, invece, approfitteranno delle ultime gare di campionato per mettere in mostra […] L'articolo Real Madrid, filtrano le immagini della prima maglia 2019/2020 è ...

Viggo Mortensen picchiato dai tifosi del Real Madrid : Viggo Mortensen, l’attore de “Il Signore degli Anelli” e Green Book rivela: “Io picchiato e insultato dai tifosi del Real Madrid” Viggo Mortensen – Il protagonista de “Il Signore degli Anelli” e candidato agli Oscar 2019 per Green Book, è noto per il suo successo al cinema, ma i fan non sanno che l’attore è anche un grande ... Leggi tuttoViggo Mortensen picchiato dai tifosi del Real ...

Eriksen-Real Madrid - l’affare viaggia a gonfie vele : cifre astronomiche : Christian Eriksen potrebbe accasarsi al Real Madrid nella prossima estate, il calciatore danese fa gola ai blancos per la mediana Christian Eriksen è uno dei centrocampisti più forti attualmente in circolazione. Il danese in forza al Tottenham, potrebbe lasciare il club londinese al termine della stagione, corteggiato da diverse big pronte a far carte false per accaparrarselo. Secondo le ultime indiscrezioni rivelate da As, la Juventus ...

Peeters - dall'Ajax con de Ligt al Real Madrid : oggi è svincolato : Un giorno Guti lo prese da parte e gli disse che "avrebbe fatto una carriera come la sua". Mink Peeters aveva 15 anni e si era appena trasferito al Real Madrid: "Non parlavo una parola di spagnolo, ma ...

Real Madrid - è guerra fredda con Bale : il gallese vuole restare : Il quotidiano sportivo spagnolo ‘Marca‘ inquadra il rapporto sempre più teso, in casa Real Madrid tra Zidane e Bale. L’attaccante non rientra nei piani del francese, che ha espressamente chiesto alla società la sua cessione. Il problema è che il gallese, pur consapevole che Zidane non conta più su di lui, non intende lasciare Madrid: nella capitale spagnola vive felicemente con la famiglia e non intende trasferirsi. Bale ...

«Ciao Juventus - Eriksen ha già un accordo con il Real Madrid» : MADRID, Spagna, - Il futuro di Christian Eriksen non sarà alla Juventus . Il fuoriclasse danese del Tottenham, secondo quanto raccolto da 'As', avrebbe già un accordo verbale con il Real Madrid : a ...

As : «Eriksen ha detto sì al Real Madrid» : MADRID, Spagna, - Christian Eriksen è da tempo in rotta con il Tottenham . La Juventus ha provato a inserirsi già da tempo, anche prima di gennaio, per riuscire a strappare quel trequartista che tanto ...

Viggo Mortensen e quella rissa con i tifosi del Real Madrid : 'Pensavano fossi del Barça' : Noto a livello planetario per la sua carriera da attore, decisamente meno per la sua passione calcistica. Parliamo di Viggo Mortensen , 60enne celebrità statunitense di origini danesi dal volto ...

Dalla Spagna : Tra gli obiettivi del Real Madrid per la prossima stagione ci sarebbe anche il bomber del Napoli : Arek Milik, in questa stagione, si è messo alle spalle i problemi fisici avuti nel passato e ha dimostrato a tutti di essere un bomber di grande valore. Il polacco ha segnato fino a questo momento venti reti stagionali.Le prestazioni del bomber ex Ajax non sono sfuggite nemmeno ad alcuni tra i migliori top club europei. Sulle tracce di Milik, come riporta la testata spagnola ChiringuitoTv, ci sarebbe il Real Madrid di Zinedine ...