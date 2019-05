Il rally dell'azionario è finito? : ... per via di Brexit, politica Italiana, e del rallentamento delle attività legate alla costruzione, è precursore di ciò che potrebbe accadere all'economia elvetica. Anche se i toni degli economisti ...

Dopo il rally di inizio anno per Piazza Affari arriva il test delle trimestrali : Il mercato guarda ai conti delle big: Dopo Fca anche Intesa e UniCredit presenteranno i risultati. Stime in linea o in calo rispetto ai dati dell’anno precedente ...

Mondiale rally. 'La carta vincente della Hyundai i20 è l'affidabilità' : Può essere l'anno giusto per vedere Neuville sul tetto del mondo? 'Siamo partiti per vincere il Mondiale piloti e costruttori. Quest'ultimo nell'ambito dei rally è il più importante. I conti si fanno ...

Borsa - il rally delle banche sorregge Piazza Affari : Piatta Madrid , alle prese con l'incertezza politica dopo le elezioni , dove i socialisti hanno vinto ma non hanno una maggioranza chiara. Piazza Affari sale dello 0,23%, a 21.788 punti, grazie alle ...

rally Argentina 2019 - analisi della tappa : Thierry Neuville allunga su Sebastien Ogier - sprofonda Ott Tanak : Si è conclusa con una larga vittoria – oltre 48 secondi – del belga Thierry Neuville il Rally d’Argentina, la quinta tappa del Mondiale 2019, corso per la trentanovesima volta della storia sullo sterrato sudamericano. Il pilota della Hyundai i20 ha fatto valere la sua proverbiale costanza di rendimento, riuscendo ad essere efficiente lungo tutto l’arco del weekend di gara e beneficiando dei problemi avuti dai principali ...

rally Italia Talent 2019 - è l'ora della finale : Con lo slogan #Rallypertutti, saranno 7 le Suzuki Swift Sport, gommate Toyo in pista, mentre grande interesse ha suscitato la partnership con Generali Italia e l'impegno dell'Aci del presidente ...

rallye Sanremo - in palio una crociera sulla nuova Msc Bellissima per il vincitore della 66esima edizione : L'ammiraglia della flotta MSC presenta un'ampia gamma di caratteristiche che la rendono davvero speciale, tra cui il Carousel Lounge, dove si svolgeranno spettacoli esclusivi del Cirque du Soleil at ...

rally de Ranchos – Scene incredibili - l’auto prende fuoco : le immagini dall’interno dell’abitacolo sono impressionanti [VIDEO] : Auto prende fuoco durante il Rally de Ranchos: Scene incredibili dall’abitacolo, piloti salvi Incredibile al Rally de Ranchos: la vettura di Castanon e del co-pilota Arzeno è andata letteralmente in fiamme mentre disputavano la tappa “La Pepita”. Scene davvero incredibili: la vettura è andata fuoco e l’abitacolo è stato improvvisamente invaso di fumo e fiamme, mettendo in pericolo la vita dei due piloti. Castanon e ...

Shanghai e Shenzhen in rally. Nikkei 225 in rialzo dello 0 - 82% : ... anticipo di una nuova giornata di colloqui per risolvere la disputa commerciale tra le due maggiori economie del mondo, sono proprio le piazze della Cina continentale a trascinare al rialzo i ...

rally Corsica 2019 : la lotta iridata tra Tanak - Ogier e Neuville prosegue sulle strade asfaltate della Corsica : Il Mondiale Rally, dopo tre settimane di sosta, fa tappa dal 28 al 31 marzo in Corsica per il quarto round di una stagione sempre più incerta ed imprevedibile nella lotta all’iride. L’isola transalpina ospita il Rally di Francia per la 41ma volta, dopo una piccola parentesi in Alsazia dal 2010 al 2014, proponendo agli equipaggi un percorso molto tortuoso su fondo asfaltato rivoluzionato per l’80% rispetto al 2018. Saranno 14 le ...

rally Corsica - Mondiale 2019 : programma - orari e tv. Il calendario della settimana : Dal 28 al 31 marzo andrà in scena il quarto appuntamento del Mondiale Rally 2019. Dopo i round a Montecarlo, in Svezia e in Messico, sarà la volta del tradizionale fine settimana in Corsica. Lungo le strade tortuose e d’asfalto vetture e piloti si sfideranno, massimizzando la loro prestazione e dovendo prestare attenzione a non commettere errori che potrebbero costare caro ai fini del risultato finale. Una gara che presenta delle novità ...

WRC2 - Fabio Andolfi torna nel Mondiale rally - ancora a bordo della Skoda Fabia R5 : ... sempre sulla Fabia R5, preparata però in quel contesto da RS Sport , e con a fianco per le note Simone Scattolin: già che c'era l'equipaggio si è preso pure la vittoria finale, pur ritrovandosi ...

I primi contenuti della stagione 1 di DiRT rally 2.0 saranno disponibili dal 12 marzo : Codemasters ha annunciato che il 12 marzo sarà disponibile il primo DLC dei contenuti post lancio della Stagone Uno di DiRT Rally 2.0. La ŠKODA Fabia Rally e la Citroën C4 Rally saranno disponibili dal 12 marzo per tutti coloro che hanno acquistato la Deluxe Edition, mentre l'iconica pista di Monte Carlo sarà disponibile il 26 marzo. Coloro che hanno acquistato la Day One Edition possono acquistare il Deluxe Content Pack o i singoli ...

New York : Lyondellbasell Industries N V in rally : Effervescente Lyondellbasell Industries N V , che scambia con una performance decisamente positiva del 4,73%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista ...