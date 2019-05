Il punto delle squadre campane impegnate nel turno infrasettimanale di serie B

Pd - Zingaretti : “Più severi sul tema delle inchieste. Potere deve servire le persone - non chi lo gestisce : sarà primo punto” : Più “impegno” e “chiarezza nella selezione della nostra classe dirigente”, perché “il Potere si deve gestire per servire le persone, questo è il punto. E non deve essere messo al servizio di chi lo gestisce”. In una lettera pubblicata da Repubblica e rivolta a Eugenio Scalfari, il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, elenca i cardini di quella che “sarà la nostra vera prima ...