gazzettadelsud

(Di venerdì 3 maggio 2019) Due le componenti principali: una politica, che affronta questioni come lo status di Gerusalemme, e una economica che mira ad aiutare i palestinesi rafforzando la loro stentata economia. Unin ...

GazzettaDelSud : Il piano di pace degli Usa per Israele e Palestina: superare il concetto dei 'due Stati' - anitana6 : RT @Alessan13775500: @anitana6 Cammino piano Presto attenzione Lascio passare chi non sa aspettare . Non amo vivere in guerra . Voglio p… - Alessan13775500 : @anitana6 Cammino piano Presto attenzione Lascio passare chi non sa aspettare . Non amo vivere in guerra . Vogli… -