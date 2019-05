Il padre di uno degli stupratori di Viterbo | La verità verrà fuori

Stupro Viterbo - il padre di uno degli accusati : "Gli ho detto di buttare il telefono" : Roberto Licci, papà di uni dei militanti diCasaPound accusati di Stupro: " L'ho fatto per cercare di aiutarlo, non ho difficoltà ad ammetterlo". E poi lo difende: "Vorrei vedere quei video, per capire cosa sia successo davvero"

Sono un bambino - un padre - un pallone - uno scrittore. Sono i mille volti della maglia di Callejon : Sono un bambino Sono quel bambino. Sono il bambino di otto anni che ha appena ricevuto la maglia di Callejón. Mi brillano gli occhi, non avrei mai pensato che quella maglia, la maglia delle 300 presenze raggiunte con il Napoli atterrasse proprio tra le mie braccia, perché è stato un atterraggio vero e proprio. Calle l’ha lanciata a pallonetto, la 7 è volata in alto, ha scavalcato le due file di persone davanti a me, le loro braccia tese verso ...

Upas - puntate al 26 aprile : Filippo ha uno scontro con il padre : La soap opera 'Un posto al sole' da oltre vent'anni tiene alta la concentrazione del pubblico messo a confronto con nuovi cambiamenti nella vita dei protagonisti di palazzo Palladini. Gli spoiler degli appuntamenti che vanno in onda alle ore 20:45 da lunedì 22 fino a venerdì 26 aprile sottolineano che Filippo e il genitore cominceranno un duro confronto che avrà dei risvolti negativi nel rapporto tra padre e figlio. Filippo ha dato un valido ...

Esultanza Kean - il padre : “Non ha provocato nessuno. Lui al Napoli…” : Esultanza Kean – Il caso di Kean sta facendo discutere, tra razzismo, esultanze contestate e fischi. Biourou Jean Kean, padre dell’attaccante della Juventus, Moise, ha rilasciato una nuova intervista ai microfoni di Radio Crc in cui è tornato a parlare del futuro del figlio. Leggi anche: Icardi Juventus, arriva la pazza offerta di Paratici, cifre e […] More

Il padre di Stefano : "Mio figlio ucciso per uno sguardo - ammazzato due volte" : Maurizio Leo, il papà di Stefano, il 34enne commesso in un negozio del centro di Torino accoltellato a morte nella zona dei Murazzi il 23 febbraio, non riesce a darsi pace. Ancora di più dopo la confessione di Said Machaouat che ha detto di aver colpito Stefano solo perché gli era sembrato felice. "Volevo un movente ma così non riesco a farmene una ragione" spiega il padre della vittima Omicidio ...

La Confessione (Nove) - Gomez a Fabio Volo : “Suo padre umiliato dalle banche?”. “Salvandolo dai debiti ho realizzato uno dei miei sogni” : Venerdì 29 marzo alle 22.45 su Nove ospite de “La Confessione” di Peter Gomez è Fabio Volo. Il giornalista parla del padre del conduttore radiofonico: “Lei dice che suo padre era stato un po’ umiliato dalle banche“, dice il giornalista. “Io sono cresciuto in una famiglia unita dal punto di vista emotivo, sentimentale. Insomma, eravamo una bella famiglia, però avevamo problemi economici pesanti – spiega ...

Diventa padre di due gemelli - ma uno non gli somiglia : secondo il test del Dna uno solo è suo : La storia arriva dalla Cina dove un uomo, precisamente della città di Xiamen, ha scoperto che uno dei gemelli che la moglie aveva messo al mondo aveva un padre diverso. A dare conferma di quello che, ...

Il padre di Lorenzo Orsetti : “Dallo Stato nessuno ci ha chiamato dopo la morte di mio figlio” : Alessandro Orsetti, ospite a Mezz'ora in più, critica l'assenza delle Istituzioni: "Abbiamo saputo dai giornali. È Stato un colpo. Spero che ci aiutino per il funerale e riconoscano il suo operato".Continua a leggere

Milano - il padre di uno studente : “Mi ha telefonato - sentivo le urla sul bus. Mi ha detto che lo stavano portando via” : “Mi ha telefonato quando era ancora a bordo del bus sentivo le urla degli altri ragazzi. Mi diceva che lo stavano portando via”. A raccontarlo è il papà di uno degli studenti sequestrati, questa mattina, a bordo del pullman guidato da Ousseynou Sy. “Ho chiamato subito i carabinieri”. L'articolo Milano, il padre di uno studente: “Mi ha telefonato, sentivo le urla sul bus. Mi ha detto che lo stavano portando ...

Sarah Felberbaum : "Daniele? Uno dei più saggi che conosca. Quella volta in cui nostra figlia gli disse che Preziosi era suo padre" : "I miei figli giocano a palla come tutti gli altri". Sarah Felberbaum e Daniele De Rossi sono sposati dal 2015 e insieme hanno avuto due figli: Olivia, 5 anni, e Noah, 2. Non sperano possano seguire le loro orme, non si augurano per loro un futuro nel calcio o nello spettacolo. Da quei mondi, i loro mondi, li tengono a una certa distanza: poche volte sono allo stadio a tifare per il padre, calciatore giallorosso, e fino a qualche tempo fa, la ...

"Non mi dò pace". Il dolore del padre del 17enne suicida per uno spinello : "Nessuno me lo potrà mai ridare indietro". Così parla il padre del ragazzo suicidato dopo il rimprovero dei genitori per il possesso di marijuana. Il giovane, di 17 anni, era stato sgridato dalla madre dopo il ritrovamento di un bilancino e di un grinder (attrezzo usato per tagliare la marijuana). L'adolescente, che giocava a calcio, era all'allenamento e al suo ritorno è avvenuto lo scontro verbale. Dopo il rimprovero, la ...