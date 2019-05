Il nuovo Call of Duty confermato da Activision | presto il reveal?

Activision svelerà il nuovo Call of Duty entro la fine di giugno : Solitamente durante questo periodo dell'anno Activision annuncia ufficialmente il nuovo capitolo della saga di Call of Duty . Una tradizione che a quanto pare è destinata a continuare anche nel 2019.Come riporta Dualshockers, durante l'ultimo incontro con gli azionisti la compagnia ha infatti confermato che il nuovo titolo sviluppato da Infinity Ward, che secondo le sempre più insistenti voci di corridoio delle ultime settimane sarà Modern ...

Un gruppo di giocatori di football ha provato in anteprima il nuovo Call of Duty : Nell'ultimo periodo hanno cominciato a circolare diversi rumor riguardo al nuovo Call of Duty , e più precisamente riguardo un ipotetico Call of Duty : Modern Warfare 4. Naturalmente il tutto è da prendere con le pinze, tuttavia a gettare altra benzina sul fuoco ci hanno pensato alcune immagini secondo qui un gruppo di giocatori professionisti di football avrebbe provato in anteprima il nuovo titolo della famosa saga di Activision.Come riportano i ...

Il nuovo aggiornamento di Call of Duty : Black Ops 4 introduce una nuova modalità di gioco ed una nuova mappa : Qualche tempo fa vi abbiamo svelato che Call of Duty: Black Ops 4 avrebbe dovuto ricevere in futuro la nuova mappa Arsenal Sandstorm, ovvero una variante di Arsenal. Oggi gli sviluppatori hanno affermato che tale variante è disponibile col nuovo aggiornamento.Come riporta Dualshockers, Arsenal Sandstorm è di base una versione desertica della mappa Arsenal e come tutte le altre varianti, è disponibile gratuitamente per tutti i giocatori di ogni ...