Il nuovo 7 libera tutti | inchieste | reportage | interviste e una guida alle mille

Bankitalia - via libera al nuovo direttorio ma nel governo c'è l'ennesimo scontro : C'è il 30% di Fs, il 15% del ministero dell'Economia e il 15% di Delta. La parte restante del 40% è in bilico. L'unica ipotesi è Atlantia, la holding della famiglia Benetton, che attende messaggi ...

Consiglio dei ministri - via libera alle nomine di Bankitalia : Fabio Panetta nuovo direttore : Fabio Panetta nuovo direttore generale di Bankitalia, Luigi Signorini confermato nel direttorio dove entrano l’ex ragioniere dello Stato Daniele Franco e Alessandra Perrazzelli, ex country manager di Barclays Italia e vicepresidente esecutivo e presidente del comitato di remunerazione e nomine di A2A SpA. È su quest’ultimo nome che si sono concentr...

Bankitalia : il Consiglio dei ministri dà il via libera al nuovo Direttorio : Il governo, durante il Consiglio dei ministri di stasera, ha dato il via libera al nuovo Direttorio della Banca d'Italia e alla nomina di alcuni prefetti. nuovo direttore generale di Palazzo Koch è Fabio Panetta, nominato il 28 marzo dal Consiglio superiore della Banca d'Italia, andrà a sostituire Salvatore Rossi. Vicedirettori generali sono Daniele Franco e Alessandra Perrazzelli, al posto di Panetta e Valeria Sannucci (che conclude il suo ...

A Caduta Libera debutta un nuovo gioco : che coppia! : Caduta Libera, il preserale di Canale 5 condotto da Gerry Scotti, con l'inizio dell'ottava edizione al via ieri, domenica 21 aprile 2019 con lo special dedicato ai barzellettieri, porta con sé anche un nuovo gioco speciale tra i tanti entrati nel meccanismo del programma anno dopo anno dalla quinta stagione in poi.La new entry si intitola che coppia! e la sua regola è chiara quanto semplice: i due sfidanti che competono durante la manche ...

Afroamericano - âgé e molto liberal. Chi è il nuovo arcivescovo di Washington : Roma. Mons. Wilton Gregory, 71 anni, è stato nominato dal Papa nuovo arcivescovo di Washington. La notizia, che circolava da giorni sui media d’oltreoceano, è stata confermata puntualmente alle 12, ora di Roma. Sostituisce il chiacchierato Donald Wuerl, sul quale è caduta la scure del Gran Giurì del

Rondini al Guinzaglio di Ultimo - nel nuovo singolo la necessità di liberarsi dal collare che lo strozza : Rondini al Guinzaglio è il nuovo singolo di Ultimo, in radio e in digital download da venerdì 5 aprile. Il nuovo brano viene rilasciato nel giorno della pubblicazione del nuovo disco, Colpa delle Favole, terzo progetto discografico di inediti del cantautorap romano. Dopo I tuoi particolari - brano presentato al Festival di Sanremo 2019 - e il successivo singolo in dialetto romanesco, Fateme cantà, Ultimo torna in radio con Rondini al ...

Legno trasparente : il nuovo materiale che assorbe e libera il calore : Il Legno diventa trasparente, ma non è solo un cambiamento estetico quello che i chimici svedesi dell’Istituto Reale di Tecnologia di Stoccolma sono riusciti a realizzare. Lo speciale processo chimico è stato presentato al convegno della Società Americana di Chimica, in corso in Florida. Il materiale potrebbe rivoluzionare il mercato delle costruzioni – nello specifico quello della bioedilizia – data la capacità di ...

Via libera da UE al rinvio della Brexit in caso di elezioni anticipate o nuovo referendum - : Secondo l'Independent, la decisione finale sul rinvio della Brexit potrà essere presa da Bruxelles il 10 aprile. L'Unione Europea può accettare il rinvio della Brexit nel caso in cui sia necessario ...

“Luci gialle di città” - il nuovo ep di Matteo Liberati : Matteo Liberati si appassiona alla musica intorno ai 16 anni iniziando a suonare la chitarra e ad utilizzare software per

nuovo stadio Cagliari - delibera ok : domani il voto in Consiglio : Il Comune di Cagliari ha firmato la proposta di delibera di giunta relativa alla dichiarazione d’interesse pubblico per il Nuovo stadio del Cagliari Calcio. Alla luce dell’ultima conferenza di servizi, quella che ha detto sì a un impianto in versione internazionale e allargato a 30mila spettatori, la situazione è cambiata e quindi è necessario ripassare […] L'articolo Nuovo stadio Cagliari, delibera ok: domani il voto in Consiglio è ...

Caduta Libera non basta - Gerry Scotti imperatore a Mediaset : un nuovo - clamoroso - programma : Si prevedono grosse novità per Gerry Scotti. Lo storico conduttore di Mediaset potrebbe approdare nel preserale estivo di Canale 5 con un nuovissimo game show, Conto alla rovescia. Secondo alcune indiscrezioni, il programma dovrebbe andare in onda dalla metà di giugno alla fine di luglio, per un tot