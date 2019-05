Il negozio che vende ogni specie possibile di formiche

Per pagare venderò negozio! Renzi querela la pensionata rovinata dalle banche : L'ex premier deposita 10 querele contro i suoi 'nemici' e non risparmia la ferrarese pasionaria dei danneggiati dal salva-banche. Che l'indomani viene però ricevuta dal neo segretario e da deputati dem dalla memoria corta. "L'importante è che il Pd stia cambiando". Renzi? "Mi difenderò come posso". Il vecchio segretario Pd la trascina in tribunale, quello nuovo l’accoglie col sorriso al Nazareno. “Che vuole che le dica, per pagare le parcelle ...