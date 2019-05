Il Grande Torino | quel 4 maggio che cambiò la storia granata

I formidabili record del Grande Torino : Il 4 maggio di 70 anni fa moriva, in un incidente aereo, la squadra più forte del mondo: il Grande Torino. Aveva vinto uno scudetto nel 1942-43 e poi quattro di seguito nella ripresa post-bellica del campionato di serie A. All'epoca non avevano ancora inventato la Coppa Campioni, poi diventata Champions, ma il Grande Torino deliziava anche le platee internazionali, giocando spesso all'estero grazie a inviti provenienti da ...

Ormezzano racconta il Grande Torino - 1 - - La mia tragedia personale e quella della squadra che restituì orgoglio al Paese : Miracolo essì dello sport, mentre le nostre pattuglie della cultura e della scienza, confinate o disperse e comunque umiliate dal fascismo, si ricomponevano lentamente, mentre il 'boom' era soltanto ...

Tragedia di Superga - cosa resta del Grande Torino (60 anni dopo) : Alle 17.03 del 4 maggio 1949 un aereo da trasporto Fiat G.212 della compagnia ALI si schianta sulla collina di Superga, dietro la basilica, a pochi chilometri dal centro di Torino. Il tempo è pessimo, la visibilità azzerata. Il pilota, ingannato forse da un guasto all'altimetro, credeva di essere a 2000 metri di quota, invece si trovava attorno ai 600. Poco meno della collina, appunto. Muoiono tutti. Fra le vittime, oltre all'equipaggio, si ...

Il Fila - il Grande Torino e la carezza di Meroni : Andai al Filadelfia, per la prima volta, in una mattina d’inverno del 1967. Avevo dodici anni, ero arrivato dal Brasile da poco tempo e quel giorno non c’era scuola.Tifavo per la Juventus, ma mi piaceva quell’ala destra granata, con il numero 7, Gigi Meroni: uno che possedeva talento e fantasia, dribbling superbi e finte spiazzanti, come Mané Garrincha, l’angelo dalle gambe storte, idolo della mia infanzia ...

Grande Torino - raccontare Superga in modo originale non era facile : Focus ci è riuscito : Questa volta il mio intervento è un invito, per i miei 25 lettori e per tutti i loro amici. Non perdetevi la prima serata che la rete Focus ha organizzato per sabato 4 maggio e, in particolare, il documentario L’ultimo viaggio del Conte Rosso, che andrà in onda a partire dalle 22. Il 4 maggio ricorre, come è noto, il 70esimo anniversario della tragedia di Superga, l’incidente aereo in cui morirono tutti i calciatori del Grande Torino e gli ...

Il Grande Torino che ancora insegna lo sport e l’educazione civica ai bambini : «Il Torino ha due date di nascita, il 3 dicembre 1906 quando è stato fondato e il 4 maggio del 1949 quando l’aereo che trasportava la squadra dopo l’amichevole di Lisbona col Benfica si schiantò su Superga. Nel giorno in cui sembrò che tutto fosse finito, in realtà esplose ancora più violentemente la passione e l’amore per il Torino». È l’attuale presidente del Torino, Urbano Cairo, a spiegare il sentimento che è di ogni tifoso torinista. Sono ...

Superga - il Museo della Fiorentina dedica una targa al Grande Torino : Il Museo della Fiorentina omaggerà il Grande Torino con una targa celebrativa. La cerimonia di inaugurazione si terrà domani a Superga alle ore 11. Lo annuncia il consiglio direttivo del Museo: “Profondamente orgogliosi di poter omaggiare la squadra più Grande nella storia del calcio italiano – si legge in una nota – desideriamo ringraziare i fraterni amici del Museo Grande Torino per la collaborazione prestata ed il ...

Tutto il Grande Torino minuto per minuto : "Non volevamo fare 'un libro' sul Grande Torino, ma 'il libro': era importante il racconto, la narrazione, ma anche quella cronaca che solo i numeri e i nomi possono dare", aggiunge D'Avanzo.

Tragedia Superga - Cairo : "Il Grande Torino simbolo di rinascita". Belotti : "Ho urlato i nomi delle vittime" : Sono passati 70 anni dalla Tragedia di Superga e 'Focus' rende omaggio al 'Grande Torino' con una serata-evento in onda sabato 4 maggio, dalle ore 21.15. La celebrazione apre con uno speciale a cura ...

70 anni dalla strage di Superga : le parole di Cairo e Belotti sul Grande Torino : Sono passati 70 anni dalla tragedia di Superga e “Focus” rende omaggio al Grande Torino con una serata-evento in onda sabato 4 maggio, dalle ore 21.15. La celebrazione apre con uno speciale a cura della redazione di SportMediaset, dal titolo “Gli Invincibili: il sogno spezzato – 70 anni di passione e orgoglio“. Tra gli intervistati del programma di Italia Uno, il Presidente granata Cairo e l’attaccante ...

70 anni dalla tragedia di Superga : l’omaggio di Focus al “Grande Torino” : Il 4 maggio non può essere considerato un giorno come tutti gli altri per ogni appassionato di sport, ma quest’anno la data avrà un’importanza ancora più forte: sabato, infatti, ricorre il 70esimo anniversario dalla tragedia di Superga e “Focus” ha deciso di rendere omaggio al “Grande Torino” con una serata-evento in onda sabato 4 maggio, […] L'articolo 70 anni dalla tragedia di Superga: l’omaggio di Focus al ...

Rai3 : “Passato e presente” - Superga - la fine del Grande Torino : Il professor Paolo Colombo e Paolo Mieli ripercorrono la storia del Grande Torino a “Passato e Presente“, il programma di Rai Cultura in onda venerdì 3 maggio alle 13.15 su Rai 3 e alle 20.30 su Rai Storia. Sono le 17.04 del 4 maggio 1949. L’aereo con a bordo il Grande Torino si schianta sulla collina della Basilica di Superga. Scompare l’intera squadra. Una tragedia, che colpisce al cuore non solo la città di ...

Il Grande Torino minuto per minuto