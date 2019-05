Il Grande Torino che ancora insegna lo sport e l’educazione civica ai bambini

vanityfair

(Di venerdì 3 maggio 2019) «Ilha due date di nascita, il 3 dicembre 1906 quando è stato fondato e il 4 maggio del 1949 quando l’aereo che traava la squadra dopo l’amichevole di Lisbona col Benfica si schiantò su Superga. Nel giorno in cui sembrò che tutto fosse finito, in realtà esplosepiù violentemente la passione e l’amore per il». È l’attuale presidente del, Urbano Cairo, a spiegare il sentimento che è di ogni tifoso torinista.Sono passati 70 anni dal 4 maggio del 1949, il giorno della tragedia di Superga, il giorno in cui gli invincibili diventarono eroi. Come scrisse Indro Montanelli: «Gli eroi sono sempre immortali agli occhi di chi in essi crede. E così i ragazzi crederanno che ilnon è morto: è soltanto “in trasferta”».e gli adulti di allora conoscevano a memoria la formazione capitanata da Valentino Mazzola con Bacigalupo in porta, ...

