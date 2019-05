Il governo prova a fermare la fuga | sconti fiscali per chi torna in Italia | specie se ha

Matrix - Nicola Porro a DM : «Le Europee prova di tenuta per il governo. Mi interessa più un buon palinsesto che il confronto con Vespa» : Nicola Porro, Matrix Sovranisti da una parte, europeisti (di varie sfumature) dall’altra: il Vecchio Continente al bivio, stavolta più che mai. La contesa delle Elezioni Europee si avvicina e, per l’occasione, Matrix torna in seconda serata su Canale5 con quattro puntate ‘a tema’. A partire da oggi, 30 aprile, il talk show condotto da Nicola Porro ospiterà i leader dei principali partiti politici, da Nicola Zingaretti ...

Il governo ha approvato il decreto crescita : Nel Cdm che ha approvato in nottata il decreto crescita non si è parlato solo di salva-Roma o del caso Siri. Sono state anche ratificate importanti norme, quali l'innalzamento del tetto massimo da 100mila a 200mila euro per gli indennizzi diretti ai risparmiatori truffati dalle banche, e la definizione delle modalità di inserimento del Mef nella nuova Alitalia.Continua a leggere

Decreto crescita : cosa prevede il testo approvato dal governo : “Dopo un Consiglio dei ministri durato fino a tarda sera, abbiamo definitivamente approvato il Decreto crescita, con il quale diamo un forte impulso alla ripresa economica del Paese con misure concrete a sostegno delle imprese e degli investimenti”. Con queste parole il premier Giuseppe Conte, comunica con un post su Facebook l’esito del lungo tour de force e della dura battaglia che si è giocata ieri sera – 23 aprile ...

Il governo diviso anche a Reggio Calabria - approva il decreto sblocca cantieri : Per decisione della ministra Grillo, la politica regionale viene totalmente esautorata dalla gestione degli ospedali. Una soluzione emergenziale e di durata limitata, 18 mesi, per una situazione '...

governo approva sblocca cantieri - ok a dl su sanità Calabria : Reggio Calabria, 18 apr., askanews, - A un mese dalla prima approvazione, il Governo ha dato il via libera definitivo al decreto sblocca cantieri, che ha l'obiettivo di velocizzare i lavori pubblici, ...

Genocidio armeni - la Camera approva la mozione che impegna il governo Conte a riconoscerlo. Nuove proteste della Turchia : La Camera ha approvato la mozione unitaria che impegna il governo a “riconoscere ufficialmente il Genocidio armeno e a darne risonanza internazionale”. A votare a favore sono stati 382 deputati, nessun ha espresso voto contrario e mentre i 43 di Forza Italia si sono astenuti. Dopo il voto tutti i deputati si sono alzati in piedi ad applaudire. L’ok arriva a due giorni delle proteste della Turchia, che aveva convocato ...

Il governo non prova neanche a difendere un Def fantasma : Tre indizi fanno una prova: la politica economica dei gialloverdi è fallimentare. Salvini continua a fingersi ottimista e oggi uscendo dal vertice di Palazzo Chigi con Conte e Di Maio ha dichiarato: "...

governo approva il Def : Pil allo 0 - 1% ma "nessuna nuova tassa o manovra bis" : Il Consiglio dei ministri ha approvato in serata il Def, Documento di economia e finanza, che stima la crescita tendenziale del Pil nel 2019 allo 0,1%, un bel salto indietro dall'1% stimato dal Governo Conte solo a dicembre.Una previsione quella contenuta nell'aggiornamento del quadro macroeconomico in linea con quella dei principali organismi internazionali di valutazione, tra cui il Fondo monetario internazionale.Le stime ...

Stop alla giungla degli sconti fiscali : il governo ci riprova : Il Documento di economia e finanza, nella parte dedicata al programma di riforma, comprende un ampio riepilogo del disegno di legge 'concretezza' voluto dal ministro Giulia Bongiorno e dedicato al ...

Debito più alto - crescita a 0 - 2%. Il governo approva un Def che fotografa la crisi in atto : Una nota del ministero dell'Economia, infine, sostiene che il Def ha 'l'obiettivo fondamentale di una nuova fase di sviluppo economico e di un miglioramento nell'inclusione sociale e della qualità ...

Il governo approva il Def : nessuna nuova tassa - nessuna manovra correttiva - niente aumento dell'Iva. Salvini : "Flat tax si farà" : Fissata per quest'anno una crescita del Pil dello 0,2% (rispetto all'1% stimato a dicembre). Disoccupazione in rialzo all'11% per poi scendere nel 2021 al 10,7%. "Serviranno 3 anni per far scendere il debito sotto il 130%". nessuna conferenza stampa al termine.

