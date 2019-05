Il futuro del cibo passa dall’Africa

Dalio : la MMT è il futuro della politica monetaria : Il controllo dell'inflazione dovrebbe essere affidato a una politica monetaria indipendente dalle richieste del governo: questo modello, da perfetto manuale di economia, potrebbe essere superato in un prossimo futuro. E' quanto sostiene il fondatore del maggiore hedge fund al mondo, Ray Dalio , in post su LinkedIn nel quale indica la Modern Money Theory , ...

Asja Ambiente Italia - le rinnovabili e la microcogenerazione Totem per il futuro dell’energia : Il momento storico è decisivo per accelerare la transizione e ripensare i paradigmi della produzione e del consumo di energia, intercettando le sfide cruciali per il futuro del pianeta e il generale mutamento di attitudine nella sensibilità pubblica. In questa prospettiva, un ruolo di primo piano sarà svolto dai grandi player del settore e quindi anche da Asja Ambiente Italia, il gruppo che dal 1995 produce energia verde da biogas, biomasse, ...

Juventus - senti Cristiano Ronaldo : “conoscono la mia etica del lavoro - non sento la pressione. futuro da allenatore? Dico…” : Abituato ad una carriera da vivere ‘sotto pressione’, ma sempre con la stessa etica del lavoro: Cristiano Ronaldo si confessa e apre alla possibile carriera da allenatore “Fare l’allenatore in Futuro? Perchè no?“, Cristiano Ronaldo ha tutta l’intenzione di vincere anche come coach. Da giocatore del resto, ha fatto incetta di trofei, dopo una carriera passata a convivere con la pressione di dover dare ...

Ford - il futuro è in viaggio. Al Go Further di Amsterdam presenta le sue novità : 40 modelli - 16 dei quali elettrici entro il 2021 : ... ricchi incentivi, soprattutto nei grandi centri urbani, e una rete di ricarica che conta oltre 33mila punti per la più alta densità di spine al mondo: oltre 20 ogni 100 km di strada, una ogni 4 auto ...

Mafia : anniversario stragi '92 - a Palermo dibattito su 'futuro della memoria' (2) : (AdnKronos) - "La memoria ha un valore importantissimo, costituisce una possibilità per costruire il presente e preparare il futuro ad un cambio generazionale ancora lungo - sottolinea Angela Fundarò Mattarella, presidente del pool antiviolenza e per la legalità- Un futuro che serva a stimolare un c

Conte-Juventus - l’esperto svela il futuro del tecnico : “Ecco chi allenerà” : CONTE JUVENTUS- Conte prossimo allenatore della Juventus? Il noto procuratore di mercato, Valcareggi, agente tra i tanti dell’ex bianconero Giaccherini, intervistato ai microfoni di “Radio Marte”, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sul prossimo futuro di Antonio Conte. Un futuro alla Roma: pochi dubbi e tante certezze. Una soluzione che potrebbe […] More

Juventus - Allegri : "Incontrerò Agnelli per parlare del futuro" : Marco Gentile Il tecnico della Juventus Allegri è parso sereno alla vigilia del derby contro il Torino e sul suo futuro ha affermato: "Dovremo discutere delle cose che sono andate bene e di quelle che non sono andate" Vigilia di campionato per la Juventus di Massimiliano Allegri che domani sera, alle ore 20:30, sarà impegnata contro il Torino di Walter Mazzarri, nell'atteso derby della Mole. Il tecnico bianconero è parso più pacato ...

futuro Conte - Lippi : 'Sceglierà il progetto - non il blasone del club' : Anche Marcello Lippi è tornato a parlare del Futuro di Antonio Conte, in un'intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport. 'Sceglierà una squadra che possa garantirgli un progetto tecnico vincente' , queste le parole dell'ex commissario tecnico della Nazionale che, parlando del suo ex giocatore ai tempi della ...

Il futuro della Juve? Con Can in difesa - a partire dal derby col Toro : Emre Can è lo juventino più sottovalutato in questi giorni di fine stagione. Emre è importante per Allegri perché può giocare da centrale di destra in una difesa a tre oppure a metà campo, nelle ...

Leonardo da Vinci - 500 anni dalla morte del Genio che ha anticipato il futuro : L'UOMO AL CENTRO - Il più famoso tra i disegni di Leonardo rappresenta l'unione simbolica tra arte e scienza: l'uomo Vitruviano è perfetto all'interno di due figure geometriche, il cerchio e il ...

Stadio Barcellona - i blaugrana volano in campo ma pensano al futuro : il progetto del nuovo Camp Nou è da paura [VIDEO] : In Campo sembra essere tornato ai vecchi tempi, come fino a qualche anno fa. Il Barcellona vola e sogna il Triplete: Campionato in saccoccia, finale di Copa del Rey a fine maggio e finale di Champions League molto vicina dopo il 3-0 di ieri al Liverpool. Dopo il 2015, anno dell’ultimo successo in Campo europeo, i blaugrana erano sempre usciti ai quarti di finale. Ora, con un Messi di nuovo protagonista, sono tornati grandi. Ma ...

