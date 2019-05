ilpost

(Di venerdì 3 maggio 2019) John Kapoor,ed ex amministratore delegato dell’Insys Therapeutics, èin un processo che aveva a che fare con la crisi causata dalla recente diffusione di farmaci oppioidi e droghe affini ((gli oppioidi sono prodotti in maniera sintetica;

ilposticino : Il fondatore di una grande azienda farmaceutica americana è stato condannato in un processo legato alla “crisi degl… - paola_tar : RT @ilpost: Il fondatore di una grande azienda farmaceutica americana è stato condannato in un processo legato alla “crisi degli oppioidi”… - ilpost : Il fondatore di una grande azienda farmaceutica americana è stato condannato in un processo legato alla “crisi degl… -