Il fitness annoia? Allora «famolo strano»

vanityfair

(Di venerdì 3 maggio 2019) Pigri, oggi tocca a voi: per chi l’attività fisica è qualcosa di poco salutare, per chi non ama il cibo sano, per chi considera una follia andare a correre alle 5 del mattino… ci siamo, per voi che nonostante questo non riuscite a cancellare del tutto dal cervello che «un po’ di dieta forse» e che magari «due passi chissà», ecco qualche dritta per poter anche solo pensare di mettervi un po’ in moto. Mica tanto, quel giusto per non sentirvi totalmente responsabili della vostra accidia e trascuratezza. Quindi, senza pensare di indossare una tuta nera di acetato per correre nel parco sotto casa, senza immaginarsi in palestra avvinghiati al tapis roulant con pendenze da montagne russe, o per dirla più semplicemente, senza proporvi quelle discipline per cui tutti, intorno a voi, moun inspiegabile entusiasmo, ma che per voi sono totalmente inammissibili, la proposta è “fatelo”. ...