Il Fila | il Grande Torino e la carezza di Meroni

Grande Fratello 18 - Mila Suarez si arrabbia con Gennaro dopo una sFilata : "Ho i miei motivi per arrabbiarmi... Vuoi che parlo?" : Nella casa del Grande Fratello 16, Mila Suarez ha utilizzato un semplice gioco, una sfilata a tema "texano" durante la quale i ragazzi hanno assegnato un voto a ogni singola ragazza, per togliersi qualche sassolino dalla scarpa con Gennaro Lillio. La scena è andata in onda durante il daytime di oggi, lunedì 29 aprile 2019.Durante una sfilata, Gennaro ha assegnato "solo" un 9 alla sfilata di Mila Suarez ma l'ex fidanzata di Alex Belli, in ...

Grande Fratello - Barbara d'Urso riFila un siluro alla Ventura : "Nel 2004...ti ricordi?" : Il Grande Fratello 16 di Barbara d'Urso ha lasciato il lunedì sera per approdare alla serata del martedì. Si scontrerà con la nuova edizione di The Voice of Italy, programma che segna il ritorno ufficiale di Simona Ventura in Rai. Intervistata dall'Agi, Carmelita dichiara: "Sono contenta di andare

Reazione a Catena - Gabriele Corsi e Claudio Lippi chiedono “voti” sui social per condurlo. Liorni invece si sFila con grande classe : “Non parlo di quel programma con l’azienda” : “Reazione a Catena è un quiz molto bello, ma no, non parlo con l’azienda di quel programma da aprile scorso“, Marco Liorni non ufficializza le indiscrezioni che lo vorrebbero alla guida del quiz estivo di Rai1 ma rivela a Libero, per la prima volta, che avrebbe dovuto condurre la passata edizione: “Dovevo farlo lo scorso anno, eravamo ai dettagli operativi, il punto di blu dell’abito da scegliere in base alla ...