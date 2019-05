Il docu-film sul giovane Picasso al Nuovo e Astoria

Casting per una docufiction per Rai 3 e per uno short film da girare a Bologna : Sono attualmente in corso le selezioni di attrici per interpretare il ruolo della famosa Grazia Deledda in età giovanile. I Casting in questione sono finalizzati alla realizzazione di una nuova fiction, meglio definibile come docufiction, in quanto verranno inserite anche immagini dell'epoca in cui è vissuta la grande scrittrice. La docufiction verrà diretta dal regista Antonio Rojch. Le riprese sono già iniziate e la selezionata verrà inserita ...

Arriva sul Nove Stefano Cucchi – La seconda verità - il docu-film che riapre il caso Cucchi : Sono passati ormai dieci anni dalla morte di Stefano Cucchi e a fine maggio, sul canale Nove, in occasione della ricorrenza, va in onda un docu-film che racconta una volta per tutte tutta la sua storia, riannodando ogni filo della vicenda. La produzione si chiama Stefano Cucchi – La seconda verità ed è realizzato anche con la collaborazione di Ilaria Cucchi, la sorella di Stefano, che è la voce narrante del docu-film. Dopo il successo di ...

Stefano Cucchi - docufilm su nuova verità : ANSA, - ROMA, 29 APR - Il 22 ottobre saranno trascorsi 10 anni dalla morte violenta di Stefano Cucchi e altrettanti dalla ricerca mai rassegnata di giustizia dei familiari, guidati dalla sorella ...

Stefano Cucchi - docufilm su nuova verità : ANSA, - ROMA, 29 APR - Il 22 ottobre saranno trascorsi 10 anni dalla morte violenta di Stefano Cucchi e altrettanti dalla ricerca mai rassegnata di giustizia dei familiari, guidati dalla sorella ...

Bob Dylan visto da Scorsese : su Netflix il docufilm sulla storia del menestrello di Duluth : Tra le città selezionate per gli spettacoli ci sono Londra, Parigi, Washington e anche l'Italia con Bologna. Netflix non ha rilasciato molti dettagli sul contenuto del film che "cattura lo spirito ...

Bob Dylan visto da Scorsese : su Netflix il docufilm sulla storia del menestrello di Duluth : Netflix ha annunciato l'uscita del nuovo documentario su Bob Dyal diretto da Martin Scorsese. Come riporta Variety, Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story di Martin Scorsese - questo il titolo dell'opera in uscita il 12 giugno - sarà anticipato da una serie di spettacoli teatrali che andranno in scena in venti città l'11 giugno. Tra le città selezionate per gli spettacoli ci sono Londra, Parigi, Washington e anche ...

Ryan Murphy sta lavorando a 10 progetti per Netflix - tra film - documentari e serie tv – Notizie serie tv : Notizie serie tv 24 aprile: Ryan Murphy ha dichiarato che sta lavorando a 10 progetti per Netflix, tra questi le serie tv già annunciate The Politician, Ratched e Hollywood. Ryan Murphy ha rivelato al Time 100 Summit, che sta sviluppando ufficialmente 10 progetti per Netflix, tra film, serie tv e documentari. Di recente Netflix ha già annunciato almeno cinque progetti di uno degli autori più in voga del momento. Si tratta di tre serie tv: ...

“La voce di Fantozzi” - su Loft il docufilm sul genio di Paolo Villaggio con materiale originale e inedito : “La voce di Fantozzi” è un film diretto da Mario Sesti – disponibile in abbonamento su sito (https://www.iLoft.it/) e app di Loft – che racconta, attraverso la più importante maschera italiana, il ragionier Ugo Fantozzi, il genio di Paolo Villaggio. L’opera è stata in concorso alla 74esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia nella categoria “classici”. Nel docufilm, oltre a ...

Casting per un docufilm sul tema della tossicodipendenza e per la serie tv 'Sara e Marti' : Selezioni attualmente in corso per realizzare un docufilm dedicato alla tematica della lotta alla droga e le cui riprese verranno poi effettuate a Napoli, Milano, Roma, Siracusa. A tale proposito, si cercano numerose comparse e alcuni attori e attrici. Sono inoltre tuttora aperti i Casting, a cura di Stand By Me, per la serie televisiva dal titolo Sara e Marti, diretta dal regista Mario Sorrentino e ambientata in Umbria. In questo caso si ...

Stefano De Martino - il suo docufilm incanta : “Questo posto ci ha salvato” : Stefano De Martino si racconta su Real Time e emoziona il pubblico Prima era il nipote di Don Stefano del Bar Stella di Torre Annunziata, poi è diventato Stefano il ballerino di Amici. Oggi è Stefano De Martino, ma lui giura di sentirsi ancora quel ragazzino che ha mosso i suoi primi passi nel bar […] L'articolo Stefano De Martino, il suo docufilm incanta: “Questo posto ci ha salvato” proviene da Gossip e Tv.

Tintoretto Un Ribelle a Venezia il film documentario a Pasqua su Sky Arte : Tintoretto Un Ribelle a Venezia su Sky Arte domenica 21 aprile A 500 anni dalla sua nascita, dopo il successo al cinema arriva in tv la sera di Pasqua domenica 21 aprile Tintoretto. Un Ribelle a Venezia, una produzione internazionale firmata Sky Arte e dedicata al genio Veneziano, un film documentario, ideato e scritto da Melania G. Mazzucco, che sarà in onda in esclusiva domenica 21 aprile alle 21.15 su Sky Arte (canali 120 e 400 di Sky) anche ...

Stefano De Martino - il docufilm sulla sua vita : «Da ragazzo dicevo ‘Mi piace Belen - ma come potrò mai conoscerla?’» : «Quando ero ragazzo dissi che mi piaceva Belen», a parlare è Stefano De Martino, lo stesso che poi qualche anno dopo avrebbe sposato la showgirl argentina. Il ballerino si racconta in un docufilm prodotto da Willy the Whale per Discovery Italia e in onda venerdì 19 aprile alle 22.20 su RealTime (canale 31). Si chiama “Stefano De Martino – su di me” e ripercorre i momenti più importanti della sua vita. Dalla città dove è nato e ...

Un docufilm per raccontare le sue origini! Stefano De Martino torna a Torre Annunziata : Il ballerino e conduttore televisivo si racconta a cuore aperto nel programma 'Stefano De Martino - Su Di Me', in onda venerdì 19 aprile alle 22.20 su Real Time. Nello speciale Stefano decide di tornare a Torre Annunziata, la città dove è nato e cresciuto. Durante il viaggio ritrova gli affetti e i luoghi che hanno segnato la sua giovinezza: il suo vecchio datore di lavoro; il mercato e il negozio di frutta e verdura dove ha lavorato per ...

Stefano De Martino : docu-film su Real Time e voci su una seconda paternità : È sicuramente un periodo d'oro quello che sta vivendo Stefano De Martino: questi primi mesi del 2019, infatti, sono stati ricchi di soddisfazioni per il bel ballerino sia dal punto di vista professionale che privato. Prima di debuttare nelle vesti di commentatore in radio della puntate di The Voice of Italy, il 29enne sarà protagonista di un docu-film su Real Time nel quale racconterà le sue origini, cioè la vita che faceva prima di diventare ...