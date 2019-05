Il dissidente Lopez riappare in Venezuela | la Spagna lo protegge

Venezuela - liberato il dissidente López Guaidò : «È la rivolta finale»|Il video : L’appello al popolo Venezuelano in seguito alla liberazione dell’attivista Leopoldo Lopez. Maduro: «È in corso un tentativo di golpe, lo stiamo sventando». Madrid: «Non appoggeremo il colpo di Stato». La condanna della Bolivia

Venezuela - Guaidó invoca rivolta militare Il dissidente López : io liberato dai soldati : L’appello al popolo Venezuelano in seguito alla liberazione dell’attivista Leopoldo Lopez. Maduro: «È in corso un tentativo di golpe, lo stiamo sventando». Madrid: «Non appoggeremo il colpo di Stato». La condanna della Bolivia

Venezuela - Guaidó invoca rivolta militare Il dissidente Lopez : io liberato dai soldati : L’appello al popolo Venezuelano in seguito alla liberazione dell’attivista Leopoldo Lopez. Maduro: «È in corso un tentativo di golpe, lo stiamo sventando»