“Il commissario Montalbano” | Luca Zingaretti è sul set per le riprese delle nuove puntate

(Di venerdì 3 maggio 2019) Un bagno di folla, come si vede dalle immagini dall’alto, per. L’attore romano era sul set per lede IlMontalbano ed è stato preso d’assalto dagli appassionati.sarà prossimamente uno dei protagonisti di M. Il figlio del Secolo, il programma in onda su Rai3, sabato 11 maggio, basato sull’omonimo best seller di Antonio Scurati. L’attore romano leggerà dei brani tratto dal libro edito da Bompiani assumendo la voce di Benito Mussolini.L'articolo “IlMontalbano”,è sul set per leed è preso d’assalto dai fan: ecco cosa è successo proviene da Il Fatto Quotidiano.

