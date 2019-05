Il ciclone Fani devasta la costa orientale dell’India | 3 morti e oltre un milione di

ciclone Fani - impatto devastante in India : distruzione a causa dei venti e onde altissime [FOTO e VIDEO] : Le autorità in India hanno ordinato una grande evacuazione in preparazione del landfall del devastante Ciclone Fani, avvenuto tra le 8 e le 10 (ora locale) di oggi. Il Ciclone ha attraversato la costa di Orissa, nei pressi di Puri, che risulta la città più colpita. Al momento del landfall, Fani è stato classificato come una tempesta ciclonica estremamente forte con venti di 180-190km/h e raffiche di 240km/h, equivalenti a quelle di un uragano di ...

Il ciclone Fani ha toccato terra in India : 2 morti a Puri : Il ciclone Fani ha toccato terra a Puri (Orissa), sulla costa orientale dell’India, con venti oltre i 200 km/h: 2 persone sono morte. Un anziano, che aveva trovato riparo in un rifugio, è morto di infarto, mentre un altro uomo era uscito all’aperto nonostante l’uragano ed è stato ucciso da un albero sradicato: lo ha reso noto il commissario alla protezione civile dell’Orissa Bishnupada Sethi. Ora il ciclone Fani sta ...

Il ciclone Fani è arrivato in India : Ha colpito lo stato di Odisha, sulla costa orientale del paese: è già stato evacuato più di un milione di persone

India - ciclone Fani su costa orientale : 8.00 Il ciclone Fani si è abbattuto sulla costa orientale dell'India ed è arrivato sulla città di Puri con venti fino a oltre 240 km orari, l'equivalente di un uragano di categoria 4 su 5. Evacuate più di un milione di persone nella regione di Orissa. Sulla rotta di Fani ci sono anche l'Andra Pradesh, il Bengala occidentale, 52 città e oltre 10.000 villaggi. E' la tempesta più violenta degli ultimi 20 anni in India. Mobilitati l'esercito e la ...

Il ciclone Fani si abbatte sulla costa orientale dell’India : venti a 240 km/h [VIDEO] : Il ciclone Fani ha effettuato il “landfall” sulla costa orientale dell’India, sulla città di Puri, con venti a oltre 240 km/h (un uragano di 4ª categoria). In Orissa sono state evacuate oltre un milione di persone. sulla rotta del ciclone, e quindi a rischio, ci sono 3 Stati (Orissa, Andra Pradesh e Bengala occidentale), 52 città e oltre 10mila villaggi. La tempesta in corso è la più violenta a colpire l’India negli ...

ciclone Fani pronto a colpire l’India orientale : Il Ciclone Fani è ormai prossimo a interessare l’India orientale, in particolare lo stato di Orissa. Adesso si trova come CAT4 (quasi la massima che arriva a 5) con venti fin 250km/h. L’impatto atteso domani sarà brutale oltre ai venti devastanti porterà con se abbondanti precipitazioni con accumuli attesi fin 500mm in 36-48 ore. A rischio città popolate come Puri con oltre 200mila abitanti. In zona è partita ...

India - arriva il ciclone Fani : venti fino a 200Km/h - 800.000 evacuati lungo le coste Est [GALLERY] : Migliaia di persone stanno evacuando i villaggi lungo le coste orientali dell’India a causa dell’imminente passaggio di un potente ciclone Fani: è diretto verso lo Stato di Orissa accompagnato da venti fino a 200 km/h e dovrebbe toccare terra domani. I due porti principali dello Stato sono stati chiusi e migliaia di soccorritori sono impegnati nelle operazioni di sgombero. Anche gli Stati dell’Andhra Pradesh e del Tamil Nadu ...

ciclone Fani - allarme meteo in India : ... per poi terminare la propria corsa sul Bangladesh, che è una delle zone più "sensibili" al mondo per questo tipo di fenomeno. Nel 1970, infatti, il Ciclone Bhola raggiunse questa zona il giorno 3 ...

In India stanno evacuando 800mila persone per il ciclone tropicale Fani : L’India ha iniziato l’evacuazione di 800mila persone che vivono nello stato di Odisha, sulla costa est del paese, a causa del ciclone tropicale Fani, che dovrebbe colpire l’area venrdì. Il ciclone è nato nel Golfo del Bengala e le sue