Il CEO di BioWare su Anthem | Rimaniamo impegnati al 100%

(Di venerdì 3 maggio 2019), ultimo titolo uscito dallo studio di, ha ricevuto come sappiamo alcune critiche non propriamente positive al suo lancio.Nonostante il gioco abbia venduto molto bene, la mancanza di nuovi contenuti ed altri problemi presenti all'interno del gioco, hanno fatto sì che il numero di giocatori calasse drasticamente, tanto che in questi giorni non è possibile accedere correttamente al matchmaking.Tuttavia lo studio per primo continua a credere a questo progetto e, come riporta GameSpot, Chad Robertson, capo dei servizi live di, ha dichiarato su Twitter cherimane pienamente impegnato nel gioco e che è al lavoro su nuovi contenuti.Leggi altro...

