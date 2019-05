Il brand Rifò realizza le prime maglie in tessuto denim riciclato e rigenerato

gqitalia

(Di venerdì 3 maggio 2019) La moda diventa sempre più sostenibile e nuovi materiali e tipi di lavorazioni vengono introdotti nel mercato con il risultato non solo di poter indossare capi particolarmente innovativi e originali, ma anche eco-friendly. Tra i nuovi marchi che si interessano a queste tematiche troviamo Rifò, giovanepratese e prima azienda di moda al mondo a dare vita a una collezione di maglioni leggeri e resistenti,ti con un filato derivato da, perfetti per l’estate e le mezze stagioni. Attraverso un innovativo processo è stato abbattuto del 97% l’utilizzo d’acqua per la produzione dei capi e del 100% quello di coloranti e prodotti chimici (ilinuna volta trasformato in un nuovo filato, composto al 97% da cotone, non viene ritinto). In questo modo per creare un maglione insi ...

