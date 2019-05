Il Balletto del Sud a Lecce e Musica Noscia a Galatone | gli eventi del weekend

Casting per una serie tv per ragazzi e per spettacoli del 'Balletto Nazionale Italiano' : Sono in corso le selezioni, a cura di RC Casting, per la ricerca di giovanissimi attori e attrici per realizzare una serie televisiva. Sono inoltre aperti i Casting di Balletto Nazionale Italiano per alcuni importanti spettacoli. Una serie televisiva Sono state recentemente riaperte le selezioni, a cura dell'agenzia RC Casting, per la realizzazione di una serie televisiva per ragazzi. In particolare, la richiesta è indirizzata verso bambini e ...

Formula 1 - ma che fa Leclerc prima di salire sulla Ferrari? Il Balletto del monegasco è esilarante [VIDEO] : Uno strano modo per concentrarsi quello di Leclerc, ecco il suo balletto pochi minuti prima di salire in macchina per il Gp del Bahrain Simpatico e con la faccia da bravo ragazzo, Charles Leclerc è un pilota un po’ atipico. Il monegasco è riuscito a conquistare tutti in casa Ferrari non solo per la sua genuinità, ma anche per la velocità mostrata in pista nelle prime due gare del Gp del Bahrain 2019. Due prestazione solide che ...

MotoGp – Franco eroe d’Argentina : il Balletto del marshall salito sulla M1 di Valentino Rossi che ha conquistato il pubblico [VIDEO] : Franco eroe nazionale: il balletto del marshall diventato famoso dopo la gara di domenica del Gp d’Argentina di MotoGp E’ diventato famoso domenica scorsa, perchè Valentino Rossi gli ha permesso di salire in sella alla sua M1 dopo il secondo posto al Gp d’Argentina. Stiamo parlando di Franco Daniel Alejandro Neirot, marshall a Termas de Rio Hondo. Il fortunato commissario di pista si è trovato al posto giusto al momento ...

VIDEO | La Corrida - tutti pazzi per il Balletto del papà con la figlia : Nella prima puntata de La Corrida, andata in onda venerdì sera, una delle esibizioni più esilaranti è stata quella dei...

16 17 marzo - Il Balletto del Sud di Fredy Franzutti omaggia il genio di Leonardo Da Vinci con Ugo Pagliai -Lecce : Raramente nella storia dell'umanità, arte e scienza si fondono con tale fascino creando quell'enigma che traspare dagli occhi della Gioconda. Uomo d'ingegno e talento universale del Rinascimento, ...