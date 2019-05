Il 5 Maggio la Giornata Mondiale della Risata | il riso abbonda sulla bocca degli amanti

Pronostici Serie A - 3-6 Maggio 2019 : Consigli Scommesse 35^ Giornata : Serie A: Tutti i Consigli sui Pronostici valevoli per la 35^ Giornata che si giocherà dal 3 al 6 maggio 2019.La 35° Giornata si gioca subito il match clou, con la stracittadina di Torino che conta più per i granata che per i bianconeri.Sabato l’Inter potrebbe mettere una seria ipoteca sulla zona Champions, approfittando dell’impegno che all’Olimpico vede opposte Lazio ed Atalanta (ne potrebbe approfittare anche la Roma, di scena a ...

La giornata inaugurale dell'82° Festival del Maggio Fiorentino : A rappresentare il mondo della musica insieme al compositore di Lear Aribert Reimann , ci saranno il presidente dell'Agis Carlo Fontana, Fortunato Ortombina sovrintendente del Teatro la Fenice di ...

Primo Maggio - via al concertone in piazza Dante. De Magistris 'Giornata di riflessione' : La cerimonia si è svolta nella mattinata del Primo Maggio nella Sala Newton di Città della Scienza. 'Il richiamo va al governo nazionale - aggiunge il Primo cittadino - che ancora non riesce ad ...

1 Maggio a Sassari - un'intera giornata ai giardini tra musica - arte - cultura e sport. : Gianfranco Strinna, Fabrizio Pilo, AD di Verdevita, discuterà di economia circolare, Pierluigi Pinna, Ad di Abinsula parlerà di innovazione tecnologica, poi Paolo Appeddu, dirigente ed esperto di ...

J1 League 10^ giornata - pronostici e consigli scommesse 3-4 Maggio 2019 : J1 League 2019: Tutti i pronostici della 10^ giornata che si giocherà venerdì 3 e sabato 4 MaggioLa 10° giornata di J1 League si apre con la sfida tra Sanfrecce, reduci da due ko di fila, e l’arrembante Yokohama Marinos, mentre al Saitama Stadium Gli Urawa Red aspettano un Jubilo Iwata non proprio in forma.Le altre due gare del venerdì sono Kashima-Shimizu e Frontale-Vegalta, con le padroni di casa che hanno ampie possibilità di ...

Pronostici Serie B - 1 Maggio 2019 : Consigli Scommesse 36^ Giornata : Serie B: Tutti i Consigli sui Pronostici valevoli per la 36^ Giornata che si giocherà il giorno 1 maggio 2019Terz’ultimo turno di campionato tutto concentrato in un giorno, come quasi sempre quando si tratta di un infrasettimanale.Grosse possibilità per Brescia e Lecce di mantenere le distanze sul Palermo, che in casa dovrà necessariamente battere lo Spezia. Perugia Cittadella vale la zona play-off, mentre in coda il Carpi è tornato a ...

Tumore ovarico - l’8 Maggio è la Giornata Mondiale : Bologna si illumina di azzurro contro il killer silenzioso : Quasi 50 mila: è il numero di italiane che in questo momento convivono con un Tumore dell’ovaio. Un Tumore subdolo, di cui non si parla abbastanza; è la malattia tumorale femminile meno conosciuta, più sottostimata, ma anche la più letale: in Italia lo scorso anno sono stati diagnosticati 5.200 nuovi casi e solo il 39% delle pazienti colpite sopravvive a 5 anni dalla diagnosi (dati AIOM). Una malattia dai sintomi vaghi: la diagnosi precoce ...

Oroscopo 1 Maggio : giornata di lavoro per Toro - Gemelli - Bilancia e Leone : Anche se il 1° maggio si celebrerà la festa dei lavoratori, per alcuni segni zodiacali questa sarà una giornata all'insegna degli impegni professionali, in particolare per Bilancia, Ariete e Gemelli, complice il transito del pianeta Marte. Urano e il Sole transiteranno, invece, verso la costellazione del Toro, mentre Giove e Nettuno continueranno i loro percorsi rispettivamente verso il segno del Sagittario e dei Pesci. Andiamo a vedere nel ...

Il 5 Maggio Giornata mondiale della risata per la pace nel mondo : Roma, 23 apr., askanews, - Si celebrerà domenica 5 maggio la Giornata mondiale della risata per la pace nel mondo, istituita nel 1995 da Madan Kataria, medico indiano fondatore del movimento internazionale dello Yoga della risata. Salute, Felicità e pace, questa la missione della rivoluzionaria pratica e la ...

Leonardo da Vinci - il 21 Maggio Giornata speciale in Messico : Screenshot tratto da Youtube In tutto il mondo le celebrazioni per il 500mo anniversario della morte di Leonardo da Vinci stanno rendendo omaggio, dall'inizio dell'anno, al genio toscano. Nel mese di maggio scattano anche iniziative in ...

Volley femminile - serie A1 - 24ma giornata : Monza scatta verso il quarto posto. CasalMaggiore : quanta fatica con il Club Italia : Era una giornata importante, quella odierna, nel massimo campionato femminile di Volley nella lotta per l’assegnazione del quarto posto e per la salvezza. giornata tutta a favore della Saugella Monza che sfrutta al meglio il turno casalingo contro la Lardini Filottrano e allunga proprio in quarta posizione su Busto Arsizio, fermata ieri sera sul campo di Novara. Non è stata una passeggiata per la squadra monzese contro un Filottrano che ...