I Signori del fuoco | arriva su Alpha l' attesissima serie

I Signori del Fuoco - su Alpha una serie sui maestri dei fuochi d'artificio : Se ci sono i Boss delle Torte, i Boss delle Cerimonie, quelli dei Pre-Diciottesimi, i migliori Wedding Planner, i più creativi Party Planner, perché non dovrebbe esserci una serie sui maestri dei fuochi d'artificio? E infatti eccola in arrivo su Alpha, canale del gruppo DeAgostini visibile sul DTT 59, che da lunedì 6 maggio trasmette I Signori di Fuoco, una serie canadese incentrata sul lavoro degli esperti della società FiatLux-Ampleman ...

Alfonso Signorini parla della Prati al MCS : 'Capisco Pamela - anch'io sono stato raggirato' : Ieri, nell'ultima puntata del Maurizio Costanzo Show, Alfonso Signorini ha raccontato la sua verità e ha alimentato ulteriormente il giallo che ruota attorno alle presunte nozze di Pamela Prati e Marco Caltagirone. Il direttore di "Chi", infatti, ha svelato di essere stato vittima di un inganno che sarebbe stato orchestrato dalle due manager dell'agenzia Aicos. Stando al suo racconto, un uomo di nome Lorenzo Coppi qualche anno fa lo contattò, ...

Ad Ambra Brama di Teatro "La Signorina Papillon" della Compagnia della Juta : ... che punta su nuove produzioni di alto profilo e intende creare un polo teatrale ad Arquata e Gavi, proponendo anche attività dentro il Teatro, oltre ai normali spettacoli. Il cast è in buona parte ...

Alfonso Signorini imbrogliato dalla manager della Prati : 'Ci sono cascato anche io' : Si continua a parlare dello tanto chiacchierato presunto matrimonio della showgirl Pamela Prati, la quale in diverse interviste televisive ha ribadito che ben presto convolerà a nozze con il suo compagno Marco Caltagirone. Un matrimonio sul quale però aleggia il mistero, complice anche il fatto che in queste settimane sono venute fuori delle voci non proprio positive riguardanti le manager che gestiscono la comunicazione della Prati. E dulcis in ...

RIVELAZIONE SHOCK di Alfonso Signorini all’ultima puntata del MAURIZIO COSTANZO SHOW : “L’aitante giovane che aveva conquistato il mio cuore si chiamava Lorenzo Coppi. Anche io sono stato “Pamela Prati”. Diceva di vivere e lavorare ad Haiti. Io mi sono lasciato andare. Ho abbandonato le mie difese. In un secondo momento, quando ero disposto a raggiungerlo, lo volevo vedere, sul mio Facebook arriva il messaggio di tale Donna Pamela….che oggi è la manager della Prati. Cerco Lorenzo e lei mi fa parlare con lui ma era una voce da ...

Alfonso Signorini rivela : “Anche io ci sono cascato come Pamela Prati - mi innamorai dell’inesistente Lorenzo Coppi” : “L’aitante giovane che aveva conquistato il mio cuore si chiamava Lorenzo Coppi. Anche io sono stato ‘Pamela Prati’“. A rivelarlo a sorpresa è Alfonso Signorini al Maurizio Costanzo Show che andrà in onda giovedì in seconda serata. Il direttore di “Chi” ha confessato di esser stato ingannato anche lui da Pamela Perricciolo, manager dell’ex star del Bagaglino ora al centro dei gossip per il suo matrimonio con ...

Subsonica e Young Signorino tra gli ospiti di Ossigeno del 25 aprile con Manuel Agnelli : Gli ospiti di Ossigeno del 25 aprile sono pronti ad arricchire la nuova puntata del programma condotto da Manuel Agnelli e che non si ferma per la Festa della Liberazione, con nomi che già destano la curiosità dei telespettatori. Tra gli artisti confermati anche i Subsonica di Samuel Romano, che prenderanno parte alla nuova puntata di Ossigeno con Willie Peyote, con il quale hanno rilasciato l'ultimo singolo da 8, la loro più recente prova ...

I Signori del Calcio - Lukaku si racconta a Sky Sport : Così ho capito perché è uno tra i club più grandi al mondo , non solo per la sua grande storia, ma per il rapporto tra il Club e i media e le varie partnership con i brand. È un grandissimo club in ...

"Che il Signori ci aiuti a vedere le croci del mondo" : ... dalle seduzioni del maligno o dall'omicida leggerezza e dall'egoismo; la croce dei consacrati che cercano instancabilmente di portare la Tua luce nel mondo e si sentono rifiutati, derisi e umiliati; ...

Young Signorino lancia il microfono e lascia il palco dell’Alien : Il trapper Young Signorino c"è cascato un"altra volta. Insultato e offeso da alcuni spettatori che stavano assistendo a una sua performance, il cantante si è infuriato e ha lanciato sulla folla il microfono, lasciando poi il locale. Un episodio che riporta alla mente il suo tour estivo dove avvennero episodi simili. A giugno dello scorso anno, infatti, il trapper cesenate aveva ingaggiato una lite con un fan dopo che quest"ultimo gli aveva ...

Roma - Young Signorino sbotta e lancia il microfono dopo i ripetuti insulti del pubblico : Nelle ultime ore Young Signorino è tornato prepotentemente a guadagnarsi le attenzioni del web, e ancora una volta la musica c'entra relativamente. Due giorni fa Paolo Caputo – questo il vero nome dell'autore di 'Dolce Droga'– si è esibito presso l'Alien Club, storica e popolarissima discoteca situata nel centro di Roma. Come spesso accade nei concerti del controverso e chiacchierato artista originario di Cesena, durante l'evento il pubblico ...

“Che tempo che fa” – Ventiseiesima puntata del 14 aprile 2019 – Tra gli ospiti : Paola Cortellesi - Carla Signoris - Gino Paoli. : Che tempo che fa è su Raiuno per il secondo anno consecutivo. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:00 circa. La puntata del lunedì, […] L'articolo “Che tempo che fa” – Ventiseiesima puntata del 14 aprile 2019 – Tra gli ospiti: Paola Cortellesi, Carla ...