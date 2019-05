I figli del fiume giallo | trama | cast e curiosità del film al cinema

Kim Kardashian - proteste social per le foto della figlia : Kim Kardashian di nuovo al centro della bufera per via della figlia maggiore. La piccola North West , 5 anni, è apparsa in un aggiornamento social della madre in questi giorni. La bambina pare abbia ...

“Il royal baby non è ancora nato” : una fonte reale smentisce le indiscrezioni sul figlio del principe Harry e Meghan Markle : “No, il royal baby non è ancora nato“. A rivelarlo è una fonte anonima dello staff della royal Family che al Daily Mail ha smentito categoricamente che il primogenito del principe Harry e di Meghan Markle possa già essere nato in segreto. Certo, ormai è una questione di “giorni, forse ore”, ha precisato. Il termine annunciato per la gravidanza della duchessa del Sussex era stato indicato come fine aprile-inizio maggio, ...

Keira Knightley incinta del secondo figlio : le foto del pancione : Keira Knightley sarà mamma per la seconda volta. L’attrice de I pirati dei Caraibi ha annunciato la gravidanza mostrandosi con il pancione sul red carpet del cocktail party per Chanel J12 andato in scena a Parigi il 2 maggio. Curioso notare come nella stessa serata ma giusto qualche chilometro più in là, la collega Blake Lively svelasse le sue rotondità per il futuro arrivo del terzo bebè. La Knightley si è presentata a Parigi con il ...

Blake Lively incinta del terzo figlio : pancino in mostra insieme a Ryan Reynolds : Blake Lively incinta del terzo figlio. La bella attrice di Gossip Girl e il sexy marito Ryan Reynolds, sono in attesa del loro terzo bambino e lo hanno annunciato con una sfilata sfolgorante,...

Sul red carpet del cocktail party parigino per Chanel J12, la bellissima attrice britannica è apparsa sorridente e radiosa con un abito color crema che lasciava intravedere il pancino. La Knightley è già mamma di Edie, 4 anni, avuta dal marito, il musicista inglese James Righton. La coppia è sempre stata assai riservata, tenendo lontana dai riflettori la primogenita, ma sul red carpet la 34enne mostra orgogliosa la sua seconda gravidanza ...

Leonardo Bonucci dalla Carrà parla della malattia del figlio - la moglie in lacrime : Ospite nel programma di Raffaella Carrà A raccontare comincia tu, il calciatore Leonardo Bonucci ha ripercorso, insieme alla moglie, il difficile momento della malattia del figlio. Sembrano capirsi solo ora le motivazioni che nell'estate del 2017 portarono il calciatore ad abbandonare la Juventus pe

Naso all’insù per le stelle cadenti di primavera - figlie della cometa di Halley : Arriva il picco delle stelle cadenti di primavera, le Eta Aquaridi, meteore originate dalla scia di polvere lasciata dalla cometa di Halley. Il periodo di massima intensità sarà la notte tra 5 e 6 maggio e tra 6 e 7 maggio, ma sono già visibili da metà aprile e lo saranno fino a fine maggio. Sarà propizia l’assenza della Luna durante il picco, cosa che dovrebbe favorire, meteo permettendo, una buona visione dello spettacolo astronomico. ...

Ce l'ha detto lo psichiatra! Barbara Palombelli sul Grande Fratello della figlia Serena : “Mio marito Francesco Rutelli era contrario alla partecipazione di Serena al Grande Fratello. Abbiamo chiesto l’aiuto dello psichiatra”. Barbara Palombelli torna a parlare della partecipazione della figlia Serena al reality di Canale 5, nel salotto del Maurizio Costanzo Show. La scelta della ragazza non è stata ben accolta in famiglia: il padre ha cercato di convincerla a cambiare idea, la madre al contrario ha scelto di appoggiarla, ...

Cristiano Ronaldo esulta al gol del piccolo Mateo : 'Il figlio del pesce sa nuotare' : Un pomeriggio di relax in famiglia con il pallone sempre come protagonista. Nel giardino della sua casa torinese, Cristiano Ronaldo gioca a calcio insieme ai figli ed esulta senza freni al momento ...

