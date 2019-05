Hockey prato | Finals Series 2019 | il Canada si impone 3-1 | per metà gara Italia vicina

oasport

(Di venerdì 3 maggio 2019) Si chiude qui la favola azzurra, non arriva il miracolo, ma c’è comunque davvero da fare i complimenti ad una squadra che è stata magnifica. La nazionale maschile disuesce sconfitta nelle semifinali delledi Kuala Lumpur (Malesia), che oltre a mettere in palio un posto per l’ultimo atto avevano anche la doppia valenza, c’era infatti per la vincitrice un pass per lo spareggio olimpico in chiave Tokyo 2020. La squadra di Roberto Da Gai ci ha creduto fino alla fine, nonostante gli sfavori del pronostico (sin dalla prima partita, con gli azzurri che partivano come l’ultima forza del torneo): dopo una primadichiusa in vantaggio Nunez e compagni sono usciti sconfitti per 3-1 nello scontro diretto con il. Domani in palio la finalina di consolazione per il terzo posto, contro la perdente dell’altra ...

Coninews : Che debutto! ?? All'esordio nella Final delle Hockey Series di Kuala Lumpur, la Nazionale azzurra di hockey su prato… - OA_Sport : #hockey Termina la favola azzurra: Italia in vantaggio 1-0 e vicinissima allo spareggio olimpico, poi sale in catte… - zazoomnews : LIVE Italia-Canada hockey prato Finals Series 2019 in DIRETTA 1-0: Pietro Lago la sblocca su corner corto!! -… -